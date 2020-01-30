З інструктором і без домагань: Голлівуд змінив правила зйомок сексуальних сцен

Гільдія кіноакторів та Американська федерація діячів телебачення і радіо ухвалила нові правила зйомок сексуальних сцен, які покликані попередити неналежну поведінку і домагання на знімальному майданчику.

Тепер на зйомках будуть присутні координатори з інтимних сцен. Вони обговорюватимуть з акторами, що ті погоджуються зробити перед камерою.

– Відповідно до правил, координатори з інтимних сцен повинні зустрітися з продюсерами, режисерами і сценаристами на стадії препродакшена, щоб встановити очікуваний рівень оголеності і обговорити подробиці зображуваного сексу, прописаного в сценарії, – йдеться у заяві глави SAG-AFTRA Гебріелль Картеріс.

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Нові правила чітко описують обов’язки координаторів, і при цьому залишаються досить гнучкими, щоб змінюватися залежно від ситуації.

До слова, міністр освіти і науки України Ганна Новосад заявила, що сексуальна освіта в школі – це важливо, але необхідно знайти підхід, як правильно її впровадити.