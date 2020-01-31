Іво Бобул за всіх морду наб’є: як українські зірки реагують на хейтерів

Ірина Білик, Павло Зібров, Ольга Сумська та інші зірки розповіли про те, як ставляться до хейтерів та які коментарі від них отримують.

Як знаменитості дають відпір хейтерам, читайте у матеріалі Фактів ICTV.

– Я намагаюся не реагувати на якісь коментарі. Звичайно, неможливо всім подобатися. І мені навіть це подобається, коли я можу когось розізлити, – розповів телеведучий Нікіта Добринін.

Як запевняє актор Богдан Юсипчук, хейтери є у всіх людей і в зірок. Однак Павло Зібров з ним не погоджується.

– В мене такого немає, всі пишуть, що Зібров – супер! Дякую всім, хто вболіває, пише хороше про мене, про погане не пишуть, потому що рапто що, є Іво Бобул і він всім морди наб’є, хто буде про Зіброва погано писати, зразу попереджаю.

Головне правило хейтерів – прискіпуватися до будь-чого. Зовнішність – перша ціль.

Кім Кардашьян завжди пишуть про целюліт і надмірний розмір сідниць. А супермоделі Джиджі Хадід про її начебто жахливу шкіру та страшний макіяж. Нашим зіркам теж доводиться читати про себе багато неприємного.

– Дуже часто кажуть про вагу, про те, що я не вмію співати, – розповідає солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька.

Читайте: Моє тіло – моя казка! Солістка гурту KAZKA запустила бодіпозитивний флешмоб

Телеведучий Слава Соломка говорить, що йому часто пишуть, чому він такий худий.

– Критика буває, доволі негативна буває: що я щось не так брови намалювала. До моїх брів завжди чіпляються чомусь, я не знаю, що в них не так. Олю, будь ласка, облагородьте свої брови, зробіть щось з губами, розумієте, з волоссям! Це якийсь жах, – ділиться своєю історією акторка Ольга Сумська.

За словами співачки Надії Мейхер, є дві причини, чому людей обливають брудом.

– Причини можуть бути досить різними. Хтось просто хоче звернути на себе увагу, а хтось щиро тобі бажає, скажімо, зла.

Співачка Ірина Білик вважає, що хейтерам не потрібно відповідати.

– Я думаю, те, що відбудеться з людиною потім, після цього коментаря, – це буде основним тим, що за мене розплатиться.

Більше про зіркових хейтерів дивіться у відео.

Раніше ми писали, які частини тіла страхують українські зірки найчастіше.