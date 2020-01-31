Учасниця національного відбору на Євробачення-2020 Катя Chilly подражнила фанатів, представивши лише фрагмент своєї конкурсної пісні.

Ще більший подив слухачів викликало те, що вони почули на короткому відео, опублікованому в Instagram телеканалу СТБ. На ньому Катя Chilly проникливо кричить.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Телеканал СТБ (@stbua) 30 Янв 2020 в 6:58 PST

“Мій кіт аж злякався від цього звуку”, “Я так теж можу, нічого особливого”, “Поставлю на будильник”, – іронізують користувачі під відео.

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СТБ також запустив конкурс, в якому запропонував заспівати довше, ніж Катя, тобто не менше 14 секунд, і записати сторіс.

Раніше Факти ICTV публікували пісні учасників нацвідбору на Євробачення, з якими вони змагатимуться за поїздку на конкурс у Роттердам (Нідерланди).