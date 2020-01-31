Церемонія вручення кінопремії Оскар 2020 відбудеться в ніч з 9-го на 10-е лютого 2020 року.
Місце проведення церемонії незмінне – легендарний театр Dolby у Лос-Анджелесі (США).
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Трансляція 92-ї церемонії вручення нагород премії Оскар розпочнеться о 20.00 (9 лютого) за місцевим часом та о 3.00 (10 лютого) за київським часом. Офіційним транслятором церемонії є американський канал ABC.
У театрі Dolby отримають свої заповітні статуетки Оскар переможці у 24-х номінаціях.
У 2020 році церемонія Оскар пройде знову без ведучого, як і в 1989 та 2019 роках. Таке рішення ухвалили після успіху у минулому році.
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