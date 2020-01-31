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Концерту в Києві не буде: СБУ заборонила в’їзд Сюткіну

31 січня СБУ заборонила в’їзд в Україну відомому радянсько-російському артисту Валерію Сюткіну.

Причиною стали його висловлювання в ефірі відомого російського телеканалу.

Артист з великим захопленням вітав президента РФ із “поверненням” Кримського півострова.

Читайте: Гроші чи політика? Чому артисти, які підтримують Кремль, їдуть в Україну

Валерій Сюткін – російський співак, екс-учасник радянського гурту Браво.

Новина про його концерт у Києві нещодавно з’явилась на декількох концертних ресурсах. Подія мала відбутися 27 квітня в Палаці Україна.

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