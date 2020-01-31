PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Музика

Momentary Bliss: гурт Gorillaz випустив новий кліп

Британський гурт Gorillaz опублікував пісню Momentary Bliss і відео на неї. Трек був записаний за участю репера Slowthai та панк-дуету Slaves.

Композиція стала першим релізом проекту Song Machine. Судячи з усього в рамках нього цілий рік будуть виходити пісні Gorillaz, записані в колаборації з іншими артистами.

Читайте: Get Me – Джастін Бібер і Kehlani записали нову пісню

Раніше Факти ICTV писали, що британський співак та екс- учасник гурту One Direction Zayn зняв новий кліп на пісню Flames у Києві. Трек записаний у колаборації із соул-співаком Jungleboi та нідерландським діджеєм R3HAB.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка