Відомий співак і композитор Тіма Білоруських випустив новий альбом під назвою Моя кассета – твой первый диск.
Це другий великий студійний запис музиканта.
Уже сьогодні його можна прослухати на всіх офіційних музичних онлайн-платформах.
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У трек-лист увійшло сім композицій: Повторим, Подземка, Одуванчик, Во дворе, Птичка, Любовь по-белорусски и Не меняй.
До кожної пісні артист записав ще й інтро, де розповів, як були записані композиції.
До слова, репер Алішер Моргенштерн випустив новий альбом, який називається Легендарная пиль.
Фото: Тіма Білоруських
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