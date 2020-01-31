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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Моя кассета – твой первый диск: Тіма Білоруських випустив новий альбом

Відомий співак і композитор Тіма Білоруських випустив новий альбом під назвою Моя кассета – твой первый диск.

Це другий великий студійний запис музиканта.

Уже сьогодні його можна прослухати на всіх офіційних музичних онлайн-платформах.

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У трек-лист увійшло сім композицій: Повторим, Подземка, Одуванчик, Во дворе, Птичка, Любовь по-белорусски и Не меняй.

До кожної пісні артист записав ще й інтро, де розповів, як були записані композиції.

До слова, репер Алішер Моргенштерн випустив новий альбом, який називається Легендарная пиль.

Фото: Тіма Білоруських

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