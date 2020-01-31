На головну номінацію Оскар 2020 Найкращий фільм цьогоріч претендують відразу дев’ять стрічок. Претендентами є роботи таких майстрів, як Мартін Скорсезе та Квентін Тарантіно, а також фільми лауреати Каннського та Венеціанського кінофестивалів.

Факти ICTV розповідають про претендентів на головну нагороду 92-ї церемонії Американської кіноакадемії.

Джокер

Режисер: Тодд Філліпс

В головних ролях: Хоакін Фенікс, Роберт Де Ніро, Зазі Бітц

Стрічка розповідає про невдаху стендап-коміка Артура Флека. Він живе разом з хворою матір’ю в невеликій квартирі в Готемі і страждає від рідкісного психічного захворювання, яке викликає у нього напади неконтрольованого сміху.

Після того як ведучий вечірнього ток-шоу Мюррей Франклін публічно висміює Флека на телебаченні, а мати потрапляє в лікарню, Артур вирішує змусити всіх навколо страждати – Флек наносить грим і бере собі псевдонім Джокер.

Стрічка удостоїлася головної нагороди на Венеціанському кінофестивалі – Золотого лева.

Рейтинг IMDb: 8.6

Рейтинг Rotten Tomatoes: 69% з середньою оцінкою 7.27/10 на основі 533 рецензій.

1917

Режисер: Сем Мендес

В головних ролях: Джордж Маккей, Дін-Чарльз Чепмен, Бенедикт Камбербетч

Фільм розповість про події одного дня Першої світової війни від імені двох молодих солдатів Скофілда та Блейка. Вони повинні перетнути територію ворога та донести наказ про відміну атаки. В іншому випадку батальйон з 1600 солдат потрапить у смертельну пастку.

Для Блейка це завдання стає особистим, адже у тому батальйоні його рідний брат.

Фільм удостоївся премії Гільдії продюсерів Америки в головній категорії – Найкращий фільм.

Рейтинг IMDb: 8.6

Рейтинг Rotten Tomatoes: 89% з середньою оцінкою 8.4/10 на основі 368 рецензій.

Ірландець

Режисер: Мартін Скорсезе

В головних ролях: Роберт Де Ніро, Аль Пачіно, Джо Пеші

Фільм розповідає історію життя Френка Ширана на прізвисько Ірландець. Ширан пройшов Другу світову війну і навчився вбивати. Повернувшись до США, до мирного життя, він знайшов застосування своїм навикам. Про те, що і як він робив, Ширан ділиться на порозі смерті.

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На рахунку Ірландця загибель двадцяти п’яти гангстерів, в тому числі знаменитого профспілкового діяча Джиммі Хоффа, з яким вони були хорошими друзями.

Фільм заснований на романі Чарльза Брандта Я чув, ти фарбуєш будинки. Бюджет стрічки $159 млн, тоді як касові збори лише $6.6 млн.

Рейтинг IMDb: 8.0

Рейтинг Rotten Tomatoes: 96% з середньою оцінкою 8.78/10 на основі 411 рецензій.

Одного разу…в Голлівуді

Режисер: Квентін Тарантіно

В головних ролях: Леонардо Ді Капріо, Бред Пітт, Марго Роббі

Лос-Анджелес, кінець 1960-х. Сюжет фільму розповідає історію актора Ріка Далтона, який втрачає популярність, та його каскадера Кліффа. Також історія охоплює події пов’язані із сектою Чарльза Менсона, яка вбила вагітну дружину режисера Романа Поланскі Шерон Тейт.

Головні герої опиняються втягнутими у криваву розправу і потрапляють у смертельну пастку, з якої шукають порятунку.

Фільм отримав нагороду Золотий глобус у номінації Найкращий фільм – комедія або мюзикл.

Рейтинг IMDb: 7.8

Рейтинг Rotten Tomatoes: 85% з середньою оцінкою 7.83/10 на основі 515 рецензій.

Кролик Джоджо

Режисер: Тайка Вайтіті

В головних ролях: Роман Гріффін Девіс, Скарлет Йоханссон, Томасін Маккензі

У центрі сюжету – 10-річний хлопчик Джоджо, який намагається стати членом нацистського режиму під час Другої світової війни. Зниклого батька хлопчик замінює уявним другом, яким стає Адольф Гітлер, але за характеристиками відрізняється від всім відомого фюрера Третього Рейху.

Конфлікт наростає тоді, коли Джоджо виявляє у своєму будинку єврейську дівчинку, яку ховає його матір.

Стрічка отримала Гран-прі на Міжнародному кінофестивалі у Торонто.

Рейтинг IMDb: 8.0

Рейтинг Rotten Tomatoes: 80% з середньою оцінкою 7.52/10 на основі 361 рецензій.

Шлюбна історія

Режисер: Ноа Баумбах

В головних ролях: Скарлет Йоханссон, Адам Драйвер, Лора Дерн

Картина розповідає про затяжний процес розлучення в сім’ї театрального режисера Чарлі та його дружини акторки Ніколь. Попри розлучення вони хотіли зберегти теплі стосунки, однак все стало гірше, коли у справу втрутилися юристи.

Ще однією проблемою, яка постає перед героями – вони повинні розібратися з опікою над своїм маленьким сином.

Національна рада кінокритиків США віднесла стрічку до топ-10 найкращих у 2019 році.

Рейтинг IMDb: 8.1

Рейтинг Rotten Tomatoes: 95% з середньою оцінкою 8.9/10 на основі 336 рецензій.

Маленькі жінки

Режисер: Грета Гервінг

В головних ролях: Сірша Ронан, Емма Вотсон, Флоренс П’ю

Фільм розповідає про непросту долю чотирьох сестер Марч, що живуть в 1860-х роках у Новій Англії в часи Громадянської війни в США.

Джо – мріє стати письменницею і вже пробує писати роман, Мег – старша із сестер важко сприймає загальноприйняті норми шлюбу, Бет – замкнута шанувальниця музики, а Емі – наймолодша і найенергійніша із сестер. Вони не схожі між собою, але стикаються з однаковими проблемами на шляху до дорослого життя.

Спілка кінокритиків Бостона обрала стрічку Найкращим фільмом 2019 року.

Рейтинг IMDb: 8.2

Рейтинг Rotten Tomatoes: 95% з середньою оцінкою 8.59/10 на основі 344 рецензій.

Паразити

Режисер: Пон Чжун Хо

В головних ролях: Сон Кан Хо, Лі Сон Гюн, Чо Йо Чон

В центрі сюжету бідна корейська сім’я з чотирьох осіб. У якій все змінюється, коли старший син Кі-ву отримує пропозицію підзаробити репетитором у будинку багатіїв.

Він робить фальшиві документи, справляє хороше враження та отримує роботу. Тоді герой задумує допомогти іншим членам сім’ї працевлаштуватися прислугою в цей дім.

Фільм отримав Золоту пальмову гілку на 72-му Каннському кінофестивалі.

Рейтинг IMDb: 8.6

Рейтинг Rotten Tomatoes: 95% з середньою оцінкою 8.59/10 на основі 344 рецензій.

Аутсайдери

Режисер: Джеймса Менголд

В головних ролях: Крістіан Бейл, Метт Деймон, Катріна Балф

Фільм розповідає справжню історію боротьби між командами Форда та Феррарі, яка розгорнулася на перегонах Ле-Мана в 1966 році.

Сюжет обертається навколо команди американських інженерів та конструкторів на чолі з автомобільним провидцем Керроллом Шелбі і його британським водієм Кеном Майлзом, якого надіслав Генрі Форд II та Лі Якокк з метою створення з нуля абсолютно нового автомобіля, який зможе перевершити команду Енцо Феррарі.

Бостонська асоціація кінокритиків віднесла стрічку до топ-10 найкращих у 2019 році.

Рейтинг IMDb: 8.2

Рейтинг Rotten Tomatoes: 92% з середньою оцінкою 7.75/10 на основі 313 рецензій.

Церемонія вручення кінопремії Оскар відбудеться в Лос-Анджелесі у театрі Dolby в ніч з 9-го на 10-е лютого 2020 року.

До речі, букмекери дали свій прогноз та визначили головних фаворитів кінопремії Оскар.