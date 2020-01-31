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Як дві краплі води: в США знайшли двійника Меган Маркл

У штаті Міссурі (США) віднайшли жінку із вражаючою зовнішньою схожістю з дружиною принца Гаррі – Меган Маркл.

Це – Айкіша Ленд. Їй 39 років, вона щаслива дружина та матір двох дітей.

 

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ЇЇ акаунт у соцмережах, де раніше були тільки світлини її дітей, зараз має більш як 150 тис. підписників.

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Публикация от Greyson Regina Land (@greyson_land)

– Навіть моя сім’я та близькі друзі кажуть, що я схожа на неї! І хоча я не зовсім це помічаю, але сприймаю як великий комплімент.

Я дуже рада, що мене можуть сплутати із королівською особою, – розповіла журналістам Айкіша.

Раніше Факти ICTV розповідали про те, що Меган Маркл заради благодійності озвучить мультфільми Disney.

Джерело: E!News

Фото: E!News

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