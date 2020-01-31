У штаті Міссурі (США) віднайшли жінку із вражаючою зовнішньою схожістю з дружиною принца Гаррі – Меган Маркл.
Це – Айкіша Ленд. Їй 39 років, вона щаслива дружина та матір двох дітей.
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ЇЇ акаунт у соцмережах, де раніше були тільки світлини її дітей, зараз має більш як 150 тис. підписників.
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– Навіть моя сім’я та близькі друзі кажуть, що я схожа на неї! І хоча я не зовсім це помічаю, але сприймаю як великий комплімент.
Я дуже рада, що мене можуть сплутати із королівською особою, – розповіла журналістам Айкіша.
Раніше Факти ICTV розповідали про те, що Меган Маркл заради благодійності озвучить мультфільми Disney.
Джерело: E!News
Фото: E!News