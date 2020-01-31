У штаті Міссурі (США) віднайшли жінку із вражаючою зовнішньою схожістю з дружиною принца Гаррі – Меган Маркл.

Це – Айкіша Ленд. Їй 39 років, вона щаслива дружина та матір двох дітей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Greyson Regina Land (@greyson_land) 22 Янв 2020 в 9:35 PST

ЇЇ акаунт у соцмережах, де раніше були тільки світлини її дітей, зараз має більш як 150 тис. підписників.

Читайте: Порносайт YouPorn запропонував Меган Маркл роботу

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Greyson Regina Land (@greyson_land) 16 Окт 2019 в 9:57 PDT

– Навіть моя сім’я та близькі друзі кажуть, що я схожа на неї! І хоча я не зовсім це помічаю, але сприймаю як великий комплімент. Я дуже рада, що мене можуть сплутати із королівською особою, – розповіла журналістам Айкіша.

Раніше Факти ICTV розповідали про те, що Меган Маркл заради благодійності озвучить мультфільми Disney.

Джерело: E!News

Фото: E!News