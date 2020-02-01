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Не буду святкувати: Лещенко на день народження поїхав з дружиною в Італію

Співакові Леву Лещенко 1 лютого виповнилося 78 років. Він відмовився влаштовувати з цього приводу гулянку і бенкет, але замість цього він на тиждень поїхав з дружиною в Європу.

– Цього року не буду святкувати. Їду в Італію на тиждень – просто відпочити. Разом з дружиною буду святкувати, тет-а-тет. Ми так мало залишаємося удвох, тому я так вирішив.

Друзів попередив, – розповів Лещенко.

Після відпустки Лещенко знову займеться різними проектами.

Читайте: Дякую за ваші молитви: Заворотнюк звернулася до шанувальників

 

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Нагадаємо, Ренату Литвинову в день народження збив автомобіль.

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