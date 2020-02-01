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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Tvorchi презентували пісню Bonfire для нацвідбору на Євробачення 2020

Український гурт Tvorchi презентував пісню, з якою візьме участь у національному відборі на міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2020.

– Ми бачимо, як змінюється світ, як змінюється наш стиль життя. І ці зміни не завжди на краще. Але закривати очі на проблеми – не наш варіант. Ще є час визнати помилки й усе змінити, – прокоментували прем’єру музиканти.

Трек супроводили чорно-білим відео, де показано негативний вплив людини на дику природу.

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Нагадаємо, співачка Jerry Heil представила трек під назвою VEGAN, який записала для участі в нацвідборі Євробачення 2020.

Фото: tvorchi_official

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