Український гурт Tvorchi презентував пісню, з якою візьме участь у національному відборі на міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2020.

– Ми бачимо, як змінюється світ, як змінюється наш стиль життя. І ці зміни не завжди на краще. Але закривати очі на проблеми – не наш варіант. Ще є час визнати помилки й усе змінити, – прокоментували прем’єру музиканти.