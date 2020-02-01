Співачка Jerry Heil представила на YouTube-каналі новий трек під назвою VEGAN.

Цього разу виконавиця вирішила заспівати про веганів та типові питання від м’ясоїдів.

– Де брати білок? Де ти береш B12?Людина – хижак, без м’яса ти не зможеш!

Цю пісню Jerry Heil записала для участі в нацвідборі Євробачення 2020.

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– Для мене як для людини, яка відправляє свою СМС за учасника-фаворита, конкурс є способом спілкування з іншими народами! І мені так хотілося завжди показати, що про наш менталітет існує багато стереотипів — і багато з них неправдиві.

Ми стильні, відкриті, толерантні і ми таки рухаємося в ногу з часом! В цьому власне і ідея мого треку і номера на Євробаченні, – наголошує співачка.