Співачка Jerry Heil представила на YouTube-каналі новий трек під назвою VEGAN.
Цього разу виконавиця вирішила заспівати про веганів та типові питання від м’ясоїдів.
– Де брати білок? Де ти береш B12?Людина – хижак, без м’яса ти не зможеш!
Цю пісню Jerry Heil записала для участі в нацвідборі Євробачення 2020.
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– Для мене як для людини, яка відправляє свою СМС за учасника-фаворита, конкурс є способом спілкування з іншими народами! І мені так хотілося завжди показати, що про наш менталітет існує багато стереотипів — і багато з них неправдиві.
Ми стильні, відкриті, толерантні і ми таки рухаємося в ногу з часом! В цьому власне і ідея мого треку і номера на Євробаченні, – наголошує співачка.
А щодо питання про білок, вона завжди віджартовується:
– Мої білки добре видно кожному, коли я закочую очі, слухаючи такі запитання.
Нагадаємо, Факти ICTV писали біографію учасниці нацвідбору на Євробачення 2020 Jerry Heil.