PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Зірки

VEGAN: Jerry Heil презентувала пісню для нацвідбору Євробачення 2020

Співачка Jerry Heil представила на YouTube-каналі новий трек під назвою VEGAN.

Цього разу виконавиця вирішила заспівати про веганів та типові питання від м’ясоїдів.

– Де брати білок? Де ти береш B12?Людина – хижак, без м’яса ти не зможеш!

Цю пісню Jerry Heil записала для участі в нацвідборі Євробачення 2020.

Читайте: Пісні учасників нацвідбору на Євробачення 2020

– Для мене як для людини, яка відправляє свою СМС за учасника-фаворита, конкурс є способом спілкування з іншими народами! І мені так хотілося завжди показати, що про наш менталітет існує багато стереотипів — і багато з них неправдиві.

Ми стильні, відкриті, толерантні і ми таки рухаємося в ногу з часом! В цьому власне і ідея мого треку і номера на Євробаченні, – наголошує співачка.

А щодо питання про білок, вона завжди віджартовується:

– Мої білки добре видно кожному, коли я закочую очі, слухаючи такі запитання.

Нагадаємо, Факти ICTV писали біографію учасниці нацвідбору на Євробачення 2020 Jerry Heil.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка