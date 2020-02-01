Jerry Heil випустила пісню Vegan, з якою боротиметься за право представляти Україну на Євробаченні в Роттердамі.
У першому півфіналі відбору на Євробачення 2020, що відбудеться вже 8 лютого, співачка виступить під номером 2.
Про що співає Jerry Heil у пісні Vegan, дізналися Факти ICTV.
Текст і переклад пісні Vegan – Jerry Heil
|Vegan
|Веган
|I bet ur mother wouldn’t like me
She cooks paella I don’t like meat
That’s how it began
I bet ur father wouldn’t get it
Why am I seatin eatin carrot
That’s cause I’m vegan vegan
|Твоя мама точно мене не зрозуміє
Вона готує нам паелью, а я не їм м’яса
Ось так все почалося, почалося
Твій тато точно не допетрає
Чого це я сиджу жую моркву
А я просто веган, веган
|Oooooooooh
Shoot me shoot me w/ ur jokes
Detox tea at 5 o’clock
Ok
|Ооо-оо-оо
Давай-давай, стріляй своїми жартами
Про мої детокс 5 o’clock чаї
Ок
|Baby cause I’m vegan
I can’t even call u honey
Every time we’re having beef is my little suicide
Vegan
Give ruccola Take my money
Cause the grass is always greener on the other side
|Та бо я просто веган
Так що наш місяць не зможе бути медовим
Кожен раз коли ми собачимося, мене коробить
Веган
Дайте руколу, візьміть мої гроші
Хоч у сусіда трава завжди буде зеленіша
|Veeeeeeeeegan
|Веееган
|We met on tinder it’s our 1st date
I hoped u’d be my vegan soulmate
But it went awful awful
Oh ooooh oooooh
Im skinny not ‘cause I don’t feel well
But u keep asking ‘bout my b12! Man!
I’ve got my tofu tofu
|Ми познайомились у Тіндері і ось наше перше побачення
Сподівалася ти моя веганська кровиночка
Та де там, де там
Ооо оо оо оо
Я худа, та я не здихля
О, як неочікувано, питання про б12
Абонент не може відповісти – він жує тофу, тофу
|Oooooooooh
Shoot me shoot me w/ ur jokes
Detox tea at 5 o’clock
Ok
|Ооо-оо-оо
Давай-давай, стріляй своїми жартами
Про мої детокс 5 o’clock чаї
Ок
|Baby cause I’m vegan
I can’t even call u honey
Every time we’re having beef is my little suicide Vegan
Give ruccola Take my money
Cause the grass is always greener on the other side
Baby cause I’m vegan
|Та бо я просто веган
Так що наш місяць не зможе бути медовим
Кожен раз коли ми собачимося, мене коробить
Веган
Дайте руколу, візьміть мої гроші
Хоч у сусіда трава завжди буде зеленіша
|Easy breezy lemon squeezy
Holy moly guacamole
and what about gym? What ‘bout big butts?
u wanted see my proteins so watch me going nuts
|Хоч лимон такий кислючий
Фрукт корисний та цілющий
Фіолетова, красива, запашна солодка слива
Питаєш, звідки брати сили в залі, щоб виростити горіх?
Ще раз запитаєш, звідки беру протеїн – таки отримаєш на горіхи
|Baby cause I’m vegan
I can’t even call u honey
Every time we’re having beef is my little suicide Vegan
Give ruccola Take my money
Cause the grass is always greener on the other side
Baby cause I’m vegan
|Та бо я просто веган
Так що наш місяць не зможе бути медовим
Кожен раз коли ми собачимося, мене коробить
Веган
Дайте руколу, візьміть мої гроші
Хоч у сусіда трава завжди буде зеленіша
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Нагадаємо, у відборі на Євробачення 2020 боротимуться 16 учасників – по вісім у кожному півфіналі. Вже 22 лютого стане відомо, хто з фіналістів представлятиме Україну в Роттердамі.
У складі журі цьогорічного відбору – Тіна Кароль, Андрій Данилко та Віталій Дроздов. Ведучий прямих ефірів – Сергій Притула.
А тим часом Факти ICTV запустили голосування, аби дізнатися, кого з учасників наші читачі хочуть відправити на Євробачення 2020 від України.