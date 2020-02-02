В ніч з 9-го на 10-е лютого у Лос-Анджелесі в театрі Dolby відбудеться 92-га церемонія вручення кінопремії Оскар 2020.

Серед величезної кількості категорій визначать найкращого актора та актрису в головній та ролі другого плану.

Факти ICTV знайомлять вас з акторами та актрисами, які номіновані на кінопремію.

Номінанти на Найкращого актора

Хоакін Фенікс

У стрічці Джокер Хоакін Фенікс виконав роль Артура Флека – вуличного клоуна, який мріє про кар’єру стендап-коміка. Він живе разом з хворою матір’ю в невеликій квартирі в Готемі і страждає від рідкісного психічного захворювання, яке викликає у нього напади неконтрольованого сміху.

В один момент Артур Флек вирішує змусити всіх страждати і перетворюється на лиходія Джокера.

Актор вже отримав нагороду Золотий глобус, відзнаку Гільдії акторів та Вибір критиків за свою роль у стрічці Джокер.

Раніше Хоакін Фенікс вже тричі номінувався на Оскар: у 2000 році за роль другого плану у фільмі Гладіатор, у 2006 році за роль у стрічці Переступити межу та у 2013 за акторську роботу у фільмі Майстер.

Адам Драйвер

У Шлюбній історії актор виконав роль Чарлі Барбера – театрального режисера, в якого починається розбіжності з дружиною, за якими слідує складний шлюборозлучний процес.

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Він має намір спокійно розірвати шлюб, залишившись в дружніх відносинах з дружиною, актрисою Ніколь, але ситуація ускладнюються, коли в процес втручаються юристи.

За роль у Шлюбній історії Драйвер отримав відзнаку найкращого актора на кінофестивалі у Торонто.

Раніше актор лише один раз був номінований на Оскар: у 2019 році за роль другого плану у стрічці Чорний куклукскланівець.

Леонардо Ді Капріо

Герой Ді Капріо у фільмі Одного разу…в Голлівуді – актор Рік Далтон, який переживає не найкращі часи. Йому не щастить в кар’єрі. Він нарікає на те, що йому світять зйомки тільки в телевізійних шоу, і починає пити.

Його персонаж гостро контрастує з героєм Бреда Пітта – Кліффом Бутом, своїм асистентом, який не перебирає ролями.

Ді Капріо вже є лауреатом Оскара за роль у стрічці Легенда Г’ю Гласса у 2016 році. Також він чотири рази був серед номінантів: на роль другого плана у стрічці Що гнітить Гілберта Грейпа у 1994 році та на Найкращу роль у фільмах Авіатор (2005), Кривавий алмаз (2007), Вовк з Волл-стріт (2014).

Джонатан Прайс

Герой Прайса – кардинал Хорхе Маріо Бергольо, який збирається подати прохання про відставку. Папа Римський не приймає відставку кардинала і в процесі суперечок про проблеми католицької церкви і погляди на її майбутнє, Папа зізнається Бергольо, що збирається відректися від папства.

Для 72-річного Прайса – це перша номінація на Оскар у кар’єрі.

Антоніо Бандерас

Герой Бандераса – режисер Сальвадор Майло, який переживає творчу кризу. Майло бачиться з важливими людьми, як у житті, так і у своїх спогадах. А ще доля підкидає йому сюрпризи та шанс змінити майбутнє.

Для Бандераса це дебютна номінація від кіноакадемії. Також у нього є п’ять номінацій на Золотий глобус. За роль у стрічці Біль та слава Бандерас отримав звання найкращого актора на Каннському кінофестивалі.

Номінанти на Найкращу актрису

Сінтія Еріво

Еріво виконала роль аболіціоністки Гаррієт Табмен, якій вдалося втекти від своїх господарів і увійти в історію Америки, як одній з найвідоміших борців проти рабства.

Це перша номінація для актриси від кіноакадемії. Також в неї є номінація на Золотий глобус за роль у стрічці Гаррієт.

Скарлетт Йоханссон

У стрічці Шлюбна історія Скарлетт зіграла актрису Ніколь Барбер, яка перебуває на стадії розлучення зі своїм чоловіком режисером Чарлі. Герої повинні узгодити опіку над своїм шестирічним сином Генрі.

Цьогоріч Йоханссон кіноакадемія вперше номінувала відразу, як Найкращу актрису за стрічку Шлюбна історія та Найкращу актрису другого плану за роль у фільмі Кролик Джоджо. Також у американки п’ять номінацій на Золотий глобус у кар’єрі.

Сірша Ронан

У фільмі Маленькі жінки Ронан зіграла Джо Марч, яка живе в Новій Англії в період Громадянської війни у США. Джо мріє стати письменницею і зовсім не хоче заміж. Вона прагне домогтися успіху в світі чоловіків і довести, що може самостійно забезпечувати сім’ю.

Для актриси це вже третя номінація на Оскар у кар’єрі. У 2008 році її номінували за роль другого плану у стрічці Спокута, а у 2016-му за роль першого плану у фільмі Бруклін.

Шарліз Терон

У стрічці Секс-бомба Терон зіграла роль журналістки та юриста Мегін Келлі. Келлі пропрацювала на Fox News більше 12 років, займалася політичними і юридичними програмами.

З 2016 року, приєднавшись до ініціативи телеведучої Fox News Гретхен Карлсон, звинуватила медіамагната Роджера Ейлса у домаганнях.

Терон є лауреатом Оскар за головну роль у стрічці Монстр у 2004 році. Також у 2006 році її номінували за роботу у стрічці Північна країна.

Рене Зеллвегер

Актриса зіграла співачку Джуді Гарленд. Сюжет фільму розповідає про останні концерти Джуді Гарленд, приурочені до 30-річчя фільму Чарівник країни Оз, який зробив її знаменитістю.

Зеллвегер є лауреатом Оскар за роль другого плану у стрічці Холодна гора у 2004 році. Також у неї є дві номінації на головну роль за стрічку Щоденник Бріджит Джонс у 2002 році та мюзикл Чикаго у 2003-му

Номінанти на Найкращу чоловічу роль другого плану

Том Хенкс

Герой Хенкса у стрічці Чудовий день у нашому районі – телеведучий Фред Роджерс. У нього бере інтерв’ю для Esquire цинічний журналіст Ллойд Фогель, однак під час спілкування з Роджерсом вчиться у нього доброті та співчуттю.

Хенкс є дворазовим лауреатом кінопремії за роль у стрічках Філадельфія (1994) та Форрест Гамп (1995). Також має три номінації на головну роль: Великий (1989), Врятувати рядового Райана (1999) та Вигнанець (2001).

Ентоні Хопкінс

Ентоні Хопкінс виконав роль Папи Бенедикта XVI у фільмі Два Папи. Події стрічки розгортаються, коли Папа вирішує зректися престолу і запрошує до себе в Ватикан кардинала Маріо Бергольо.

Хопкінс є лауреатом премії Оскар за роль у стрічці Мовчання ягнят у 1992 році. Також він двічі номінувався за роль у стрічках Наприкінці дня (1994) та Ніксон (1995).

Аль Пачіно

Аль Пачіно у стрічці Ірландець зіграв профсоюзного діяча Джиммі Хоффа, який бореться з впливом Ентоні Тоні Про Провенцано та федеральним урядом.

Аль Пачіно є лауреатом премії Оскар за роль у стрічці Запах жінки (1993). А також – семиразовим номінантом на премію Оскар: двічі за роль другого плану у стрічках Дік Трейсі (1991) та Американці (1993) та за головну роль у фільмах Хрещений батько (1973), Серпіко (1974), Хрещений батько 2 (1975), Собачий полудень (1976), Правосуддя для всіх (1980).

Джо Пеші

Пеши у Ірландці Мартіна Скорсезе зіграв роль Рассела Буфаліно – глави кримінальної сім’ї північного сходу Пенсільванії. Буфаліно стає босом та другом на все життя для головного героя фільму Френка Ширана.

Джо Пеші є лауреатом Оскар за роль другого плану Томмі Девіто у стрічці Славні хлопці у 1991. Також він має ще одну номінацію у 1981 за стрічку Скажений бик.

Бред Пітт

У стрічці Одного разу…в Голлівуді Пітт виконав роль каскадера Кліффа Бута. Його герой – ветеран війни, який живе в трейлері зі своїм пітбулем Бренді, – возить позбавленого прав актора Ріка Далтона по місту і виконує його дрібні доручення, сподіваючись отримати роботу на знімальному майданчику.

Раніше Пітт тричі номінувався на Оскар: за роль другого плану у стрічці 12 мавп (1996), головні ролі у Загадкова історія Бенджаміна Баттона (2009) і Людина, яка змінила все (2012).

Номінанти на Найкращу жіночу роль другого плану

Кеті Бейтс

У стрічці Річард Джуелл актриса зіграла роль Бобі Джуелл, матері приватного охоронця Річарда Джуелла, який виявляє сумку з вибуховим пристроєм і в терміновому порядку відводить людей із зони ураження.

Кеті Бейтс є лауреатом Оскар у 1991 році за стрічку Мізері. Ще актриса має дві номінації за роль другого плану у стрічках Основні кольори (1999) та Про Шмідта (2003).

Лора Дерн

У фільмі Шлюбна історія актриса зіграла роль Нори Феншоу, адвоката актриси Ніколь Барбер, яка розлучається зі своїм чоловіком, режисером Чарлі. Феншоу закликає Ніколь тиснути на свого чоловіка під час шлюборозлучного процесу.

У 1992 році Дерн номінувалася на Оскар за роль першого плану у стрічці Безпутна Роза, а в 2015 році за роль другого плану у стрічці Дика.

Скарлетт Йоханссон

У фільмі Кролик Джоджо Йоханссон зіграла роль Розі, матері хлопчика Джоджо. Історія розгортається у нацистській Німеччині в період II Світової війни. Розі ховає у своєму будинку єврейську дівчинку Ельзу. Конфлікт нарощується, коли про Ельзу дізнається Джоджо.

Цьогоріч Йоханссон кіноакадемія вперше номінувала відразу у двох категоріях першого та другого плану.

Флоренс П’ю

У стрічці Маленькі жінки актриса виконала роль молодшої сестри Марч – Емі. Героїня мріє переїхати до Риму і стати відомою художницею. Події стрічки розгортаються у часи Громадянської війни у США.

Для актриси це дебютна номінація від кіноакадемії.

Марго Роббі

У стрічці Секс-бомба Роббі зіграла роль продюсера Кайли Поспісіл. Її героїня вигаданий персонаж в реальній історії про домагання медіамагната Роджера Ейлса на Fox News.

Для Роббі це друга номінація на Оскар. У 2018 році вона номінувалася за головну роль у стрічці Я, Тоня.

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