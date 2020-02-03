Ангели Victoria’s Secret розповіли про домагання автора шоу Еда Разека

Працівники та моделі однієї із найбільших компаній з продажу жіночої білизни розповіли про домагання директора з маркетингу компанії L Brands, якій належить Victoriaʼs Secret, Еда Разека.

З’ясувалося, що за неналежну поведінку Разек часто отримував скарги. Він неодноразово домагався моделей, намагався поцілувати та просив посидіти на колінах.

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Однак тих, хто не погоджувався, спіткала помста. Після відмов компанія більше не запрошувала моделей на покази.

Ед Разек також залицявся до Белли Хадід, обговорював її груди та сказав забути про трусики.

Водночас директор з маркетингу Ед Разек все заперечує і каже, що всі фрази вирвані з контексту та коментувати журналістам ситуацію відмовляється.

Раніше Факти ICTV писали, що російську модель затримали за наклеп у зґвалтуванні гравцем Мілана.