Бред Пітт у своїй промові на церемонії вручення премії BAFTA порівняв вихід Британії з Євросоюзу з рішенням принца Гаррі і Меган Маркл покинути королівську сім’ю.

Сам Бред Пітт не зміг приїхати в Лондон на церемонію і передав свою промову передав через актрису Марго Роббі.

– Гей, Британія, ти тепер одна – ласкаво просимо в клуб! Він назве нагороду Гаррі, тому що дуже радий, що вона поїде до нього в США, – сказала актриса.

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У залі знаходилися принц Вільям і його дружина Кейт Міддлтон. Про їх реакцію не повідомляється.

Нагадаємо, 2 лютого відбулася 73 церемонія нагородження кінопремії BAFTA 2020. Бред Пітт отримав нагороду в номінації Найкращий актор другого плану у фільмі Одного разу в Голлівуді.

Джерело: RadioTimes