Oh Wonder зіграють на Atlas Weekend 2020 і це стане першим виступом групи в Україні.

Інді-поп гурт утворився в Лондоні у 2014 році. До його складу входять Джосефіна Вандер Гюхт і Ентоні Вест.

Після виходу дебютного альбому, вони отримали всесвітнє визнання. З вересня 2014 року гурт протягом року випускав по одній композиції. Всі треки вийшли у 2015 року.

Дует виступив з аншлагами в Лондоні, Парижі, Нью-Йорку і Лос-Анджелесі через тиждень після виходу альбому.

Другий альбом Ultralife був презентований у 2017 році і також мав великий успіх.

7 лютого вийде третій альбом No One Else can Wear Your Crown і вже влітку його можна буде почути на Atlas Weekend 2020.

