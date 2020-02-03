Гурт CLOUDLESS став учасником національного відбору на Євробачення 2020 та вже встиг представити свій конкурсний трек під назвою Drown Me Down.

CLOUDLESS – Drown Me Down

Біографія CLOUDLESS

Гурт CLOUDLESS заснували у 2017 році Антон Панфілов та Євген Тютюнник. Тоді ж команда розпочала концертну діяльність як фулл-бенд.

Першим великим релізом гурту став міні-альбом МіжСвітами. Пізніше він випустив ще низку синглів та кілька кліпів.

У грудні 2017 року у столичному клубі SENTRUM пройшов перший концерт CLOUDLESS. З того часу музиканти дарують щирі емоції своїм слухачам на багатьох великих фестивалях України, музика колективу лунає у серіалах, кіно, на радіо та ТБ-шоу.

Єдиний англомовний трек Starlight довгий час тримався на другому місці у топі українського Apple Music.

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Сингл МіжСвітами став саундтреком до серіалу Школа, а також до ТБ-шоу Хата на тата, Зважені та щасливі.

В червні 2019 року світ побачив новий альбом із назвою Маяк, треки з якого звучали у шоу Кохання на виживання та Хата на тата.

Початок 2020 року для гурту ознаменувався поповненням. До колективу приєднався учасник шоу Х-Фактор Юра Каналош та гітарист Михайло Шатохін.

Раніше Факти ICTV публікували повнй список конкурсантів, які пройшли в півфінали національного відбору на Євробачення.