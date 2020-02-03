Дочка Джонні Деппа прийшла на церемонію BAFTA в прозорій сукні без білизни

20-річна дочка голлівудського актора Джонні Деппа з’явилася на публіці у відвертій сукні.

Американська актриса і модель Лілі-Роуз Депп прийшла на церемонію вручення кінопремії BAFTA в прозорій мереживній сукні без спідньої білизни.

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Образ зірка доповнила масивними сережками і браслетом.

Лізі-Роуз ретельно приховує своє особисте життя від публіки, на своїй сторінці в Instagram зірка публікує лише модельні та знімки з друзями.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Just Jared (@justjared) 2 Фев 2020 в 11:09 PST

Раніше Факти ICTV писали, що у ЗМІ з’явилися докази того, що актора Джонні Деппа била його колишня дружина Ембер Херд, а також кидалася в нього каструлями і сковорідками.

Фото: Lilyrose_depp