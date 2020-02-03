PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Зірки

Дочка Джонні Деппа прийшла на церемонію BAFTA в прозорій сукні без білизни

20-річна дочка голлівудського актора Джонні Деппа з’явилася на публіці у відвертій сукні.

Американська актриса і модель Лілі-Роуз Депп прийшла на церемонію вручення кінопремії BAFTA в прозорій мереживній сукні без спідньої білизни.

Читайте: Джонні Депп прилетів до колишньої дружини на Різдво в Париж

Образ зірка доповнила масивними сережками і браслетом.

Лізі-Роуз ретельно приховує своє особисте життя від публіки, на своїй сторінці в Instagram зірка публікує лише модельні та знімки з друзями.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Just Jared (@justjared)

Раніше Факти ICTV писали, що у ЗМІ з’явилися докази того, що актора Джонні Деппа била його колишня дружина Ембер Херд, а також кидалася в нього каструлями і сковорідками.

Фото: Lilyrose_depp

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка