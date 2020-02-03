У ЗМІ з’явилися докази того, що актора Джонні Деппа била його колишня дружина Ембер Херд, а також кидалася в нього каструлями і сковорідками.

На аудіозаписі, датованому 2015 роком, Депп просить дружину заспокоїтися після чергового конфлікту.

– Я не битимусь з тобою. Ти вдарила мене минулої ночі. Я поїхав вчора, щоб ти заспокоїлася. Кохана, я вже говорив тобі, що дико боюся, що коли-небудь такі вчинки закінчиться злочином, – каже актор.

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Однак у відповідь Херд лише “вибачається” за те, що не вдарила Деппа в обличчя ще сильніше.

Вона також додала, що може кидатися каструлями і сковорідками, однак це “нічого не означає”.

До слова, Джонні Депп прилетів до колишньої дружини Ванесси Параді та їхнім дітям в Париж, щоб відзначити Різдво.