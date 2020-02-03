Мілла Йовович народила дочку 2 лютого. Дівчинку назвали Озіан.

Актриса і її чоловік Пол Андерсон вже виховують двох дочок.

Про народження сестри розповіла старша дочка Йовович Ева Габо Андерсон на своїй сторінці в Instagram. Також вона опублікувала сімейне фото з пологового будинку, де актриса в оточенні сім’ї тримає на руках новонароджену Озіан.

Читайте: 5 українських зірок-емігрантів, які підкорили Голлівуд

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ever Gabo Anderson (@evergaboanderson) 2 Фев 2020 в 1:39 PST

Нагадаємо, в серпні 2019 року з’явилася інформації про вагітність Мілли Йовович. Пара вже тоді знала стать майбутньої дитини.

Про поповнення актриса повідомила на 13-му тижні. За словами Йовович, вона дуже переживала через свій вік і втрачену останню вагітність.