Фінальний трейлер фільму Мулан з’явився на каналі Walt Disney Studios в Youtube.

У ньому коротко розповідається про сюжет стрічки – напад гунів на Китай, наказ імператора про мобілізацію чоловіків з кожної сім’ї країни, та рішення Мулан замінити свого батька, який вже не може воювати.

Також у трейлері можна побачити більше сцен тренування, які Мулан проходить у військовому таборі, де видає себе за чоловіка.

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Крім того, більшу увагу у ролику приділили і бойовим сценам, які відіграватимуть більшу роль в кіноадаптації китайської поеми.

Фанатам однойменного мультфільму потрібно готуватися до того, що новий фільм не буде веселим, а натомість розповідатиме серйозну історію про жертву Хуа Мулан.

В українських кінотеатрах Мулан з’явиться 26 березня 2020 року.

До слова, Факти ICTV писали про стрічки, які можуть отримати Оскар у категорії Найкращий фільм.

Відео: Walt Disney Studios