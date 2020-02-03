My Chemical Romance стали першими хедлайнерами UPark Festival 2020.

Гурт виступить 9 липня в Sky Family Park і це буде перший концерт в Україні.

My Chemical Romance утворилися у 2001 році в США. Гурт випустив чотири альбоми і припинив своє існування у 2013 році.

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З виходу останнього альбому гурту пройшло вже 10 років.

У жовтні 2019 року стало відомо про возз’єднання My Chemical Romance. Спочатку передбачалося, що гурт один раз виступить в Лос-Анджелесі, але пізніше з’явилися дати концертів в Австралії, Японії, Новій Зеландії, а тепер і у Києві.

Нагадаємо, британські рокери Placebo стануть хедлайнерами Atlas Weekend 2020. До слова, фестиваль пройде з 7 по 12 липня, а My Chemical Romance на UPark Festival 2020 виступлять 9 липня.