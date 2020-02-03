Гурт Go-A випустив пісню Соловей, з якою виступить на відборі на Євробачення.

У першому півфіналі відбору на Євробачення 2020, що відбудеться вже 8 лютого, група виступить під номером 5.

Тест пісні Соловей – Go-A

Ой ходила я в долину

По червоную калину,

Ой ходила я в долину

По червоную калину.

Назбирала квіточок,

Заплітала в віночок,

Заплітала в віночок,

Руту і барвіночок.

А до мене Ванюша

Із за гаю поспіша,

А до мене Ванюша

Ти Катруся хороша!

Мила моя Катруся

Я з тобою люблюся,

Я з тобою люблюся,

Поки не зна матуся.

Соловей, соловей не співай раненько.

А мені на серденьку знов не веселенько.

Соловей, соловей ой як мені бути.

Вміла його полюбити – не вміла забути.

Якби я того не знала,

Я б з тобою не гуляла.

Не ходила долину,

Не ламала б калину.

Я з тобою люблюся,

Поки не зна матуся,

А як узна матуся, то розійдемося.

Соловей, соловей не співай раненько.

А мені на серденьку знов не веселенько.

Соловей, соловей ой як мені бути.

Вміла його полюбити – не вміла забути.

Читайте: Пісні учасників нацвідбору на Євробачення 2020

У складі журі цьогорічного відбору – Тіна Кароль, Андрій Данилко та Віталій Дроздов.

А тим часом Факти ICTV запустили голосування, аби дізнатися, кого з учасників наші читачі хочуть відправити на Євробачення 2020 від України.

Фото: GoAbandoriginal