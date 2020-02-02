PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Кіно

Список переможців кінопремії BAFTA 2020

У Лондоні в Альберт-холі відбулася 73 церемонія нагородження кінопремії BAFTA 2020.

Вона є досить знаковою для артистів, оскільки часто володарі премії також забирають і золоті статуетки Оскар від Американської кіноакадемії.

За кількістю отриманих нагород BAFTA тріумфатором став фільм 1917.

Читайте: Від 1917 до Кролика Джоджо: головні номінанти на премію Оскар 2020

Факти ICTV публікують повний список переможців BAFTA 2020:

  • Кращий фільм: 1917
  • Кращий британський фільм: 1917
  • Кращий режисер: Сем Мендес – 1917
  • Краща актриса: Рене Зеллвегер – Джуді
  • Кращий актор: Хоакін Фенікс – Джокер
  • Краща актриса другого плану: Лора Дерн – Шлюбна історія
  • Кращий актор другого плану: Бред Пітт – Одного разу в Голлівуді
  • Кращий оригінальний сценарій: Паразити
  • Кращий адаптований сценарій: Кролик Джоджо
  • Кращий неангломовний фільм: Паразити
  • Кращий анімаційний фільм: Клаус
  • Кращий саундтрек: Джокер
  • Кращий кастинг: Джокер
  • Краща операторська робота: Роджер Дікінс – 1917
  • Кращі візуальні ефекти: 1917
  • Краще художнє оформлення: 1917
  • Кращий дизайн костюмів: Маленькі жінки
  • Кращий грим і зачіски: Скандал
  • Кращий монтаж: Ford Vs Ferrari
  • Кращий звук: 1917
  • Кращий британський дебют (вручається сценаристу, режисеру і/або продюсеру): Наживка
  • Кращий документальний фільм: Для Сами
  • Кращий короткометражний фільм: Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl)
  • Кращий анімаційний короткометражний фільм: Grandad Was A Romantic
  • Зірка-початківець (за підсумками глядацького голосування): Майкл Уорд

До слова, оскільки церемонія вручення премії Оскар відбудеться вже 10 лютого, то пропонуємо вам нагадати повний список номінантів.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка