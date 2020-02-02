У Лондоні в Альберт-холі відбулася 73 церемонія нагородження кінопремії BAFTA 2020.

Вона є досить знаковою для артистів, оскільки часто володарі премії також забирають і золоті статуетки Оскар від Американської кіноакадемії.

За кількістю отриманих нагород BAFTA тріумфатором став фільм 1917.

Читайте: Від 1917 до Кролика Джоджо: головні номінанти на премію Оскар 2020

Факти ICTV публікують повний список переможців BAFTA 2020:

Кращий фільм: 1917

Кращий британський фільм: 1917

Кращий режисер: Сем Мендес – 1917

Краща актриса: Рене Зеллвегер – Джуді

Кращий актор: Хоакін Фенікс – Джокер

Краща актриса другого плану: Лора Дерн – Шлюбна історія

Кращий актор другого плану: Бред Пітт – Одного разу в Голлівуді

Кращий оригінальний сценарій: Паразити

Кращий адаптований сценарій: Кролик Джоджо

Кращий неангломовний фільм: Паразити

Кращий анімаційний фільм: Клаус

Кращий саундтрек: Джокер

Кращий кастинг: Джокер

Краща операторська робота: Роджер Дікінс – 1917

Кращі візуальні ефекти: 1917

Краще художнє оформлення: 1917

Кращий дизайн костюмів: Маленькі жінки

Кращий грим і зачіски: Скандал

Кращий монтаж: Ford Vs Ferrari

Кращий звук: 1917

Кращий британський дебют (вручається сценаристу, режисеру і/або продюсеру): Наживка

Кращий документальний фільм: Для Сами

Кращий короткометражний фільм: Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl)

Кращий анімаційний короткометражний фільм: Grandad Was A Romantic

Зірка-початківець (за підсумками глядацького голосування): Майкл Уорд

До слова, оскільки церемонія вручення премії Оскар відбудеться вже 10 лютого, то пропонуємо вам нагадати повний список номінантів.