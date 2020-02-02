У Лондоні в Альберт-холі відбулася 73 церемонія нагородження кінопремії BAFTA 2020.
Вона є досить знаковою для артистів, оскільки часто володарі премії також забирають і золоті статуетки Оскар від Американської кіноакадемії.
За кількістю отриманих нагород BAFTA тріумфатором став фільм 1917.
Читайте: Від 1917 до Кролика Джоджо: головні номінанти на премію Оскар 2020
Факти ICTV публікують повний список переможців BAFTA 2020:
- Кращий фільм: 1917
- Кращий британський фільм: 1917
- Кращий режисер: Сем Мендес – 1917
- Краща актриса: Рене Зеллвегер – Джуді
- Кращий актор: Хоакін Фенікс – Джокер
- Краща актриса другого плану: Лора Дерн – Шлюбна історія
- Кращий актор другого плану: Бред Пітт – Одного разу в Голлівуді
- Кращий оригінальний сценарій: Паразити
- Кращий адаптований сценарій: Кролик Джоджо
- Кращий неангломовний фільм: Паразити
- Кращий анімаційний фільм: Клаус
- Кращий саундтрек: Джокер
- Кращий кастинг: Джокер
- Краща операторська робота: Роджер Дікінс – 1917
- Кращі візуальні ефекти: 1917
- Краще художнє оформлення: 1917
- Кращий дизайн костюмів: Маленькі жінки
- Кращий грим і зачіски: Скандал
- Кращий монтаж: Ford Vs Ferrari
- Кращий звук: 1917
- Кращий британський дебют (вручається сценаристу, режисеру і/або продюсеру): Наживка
- Кращий документальний фільм: Для Сами
- Кращий короткометражний фільм: Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl)
- Кращий анімаційний короткометражний фільм: Grandad Was A Romantic
- Зірка-початківець (за підсумками глядацького голосування): Майкл Уорд
До слова, оскільки церемонія вручення премії Оскар відбудеться вже 10 лютого, то пропонуємо вам нагадати повний список номінантів.