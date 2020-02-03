В Україні на UPark Festival виступить канадська панк-рок-група Sum 41.
Група виступить 9 липня на території Sky Family Park.
Читайте: Найочікуваніші концерти у Києві у 2020 році – афіша
Sum 41 утворилася в 1996 році. З моменту підписання контракту з лейблом Island Records в 1999 році група випустила шість студійних альбомів, три концертні альбоми, два концертних DVD та понад 15 синглів.
Найуспішнішим альбомом групи є All Killer No Filler. Він став тричі платиновим у Канаді та платиновим в США.
Sum 41 відомі своїми тривалими турне, які нерідко тривають більше року і включають більше 300 концертів
Раніше Факти ICTV писали, що My Chemical Romance стали першими хедлайнерами UPark Festival 2020.
Джерело: Uparkfestival
Фото: Sum41
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+