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Sum 41 виступлять на UPark Festival 2020

В Україні на UPark Festival виступить канадська панк-рок-група Sum 41.

Група виступить 9 липня на території Sky Family Park.

Читайте: Найочікуваніші концерти у Києві у 2020 році – афіша

Sum 41 утворилася в 1996 році. З моменту підписання контракту з лейблом Island Records в 1999 році група випустила шість студійних альбомів, три концертні альбоми, два концертних DVD та понад 15 синглів.

Найуспішнішим альбомом групи є All Killer No Filler. Він став тричі платиновим у Канаді та платиновим в США.

Sum 41 відомі своїми тривалими турне, які нерідко тривають більше року і включають більше 300 концертів

Раніше Факти ICTV писали, що My Chemical Romance стали першими хедлайнерами UPark Festival 2020.

Джерело: Uparkfestival

Фото: Sum41

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