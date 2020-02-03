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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Там, куди я йду: про що співатиме гурт [O] на нацвідборі Євробачення 2020

Гурт [O], що виконує українську поп-музику нової ери , презентував свою нову роботу.

Сингл Там, куди я йду призначено для нацвідбору на Євробачення 2020. Факти ICTV підготували текст цієї пісні.

Текст пісні Там, куди я йду (Гурт [O])

Читайте: Пісні учасників нацвідбору на Євробачення 2020

Коли я була мала,
З квітами балакала,
Птахам весну кликала,
Співала-гукала.
Коли я була мала,
Мама мені казала:
Он угорі зоря горить,
То твоя доля, Оля!
Куди б ти не рушала,
Плакала чи кохала,
Знай, що зоря горить твоя
Єдиная!

Там, куди я йду,
Сонячні дощі, гей!
Сонячні дощі, гей!
Там, куди я йду,
Добре на душі, гей!
Добре на душі, гей!

Коли велика стала,
Далеко мандрувала,
Щастя своє шукала,
Здалеку кликала.
Усякий долю має,
Хто по землі блукає –
Люблять дороги молоді ноги.
Куди б я не рушала,
Плакала чи кохала,
Знаю, зоря горить моя
Єдиная!

Там, куди я йду,
Сонячні дощі, гей!
Сонячні дощі, гей!
Там, куди я йду,
Добре на душі, гей!
Добре на душі, гей!

Нещодавно Факти ICTV розповіли, з якою піснею на нацвідборі Євробачення 2020 виступить гурт CLOUDLESS.

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