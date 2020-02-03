Весь кіносвіт з нетерпінням чекає на нових лауреатів премії Оскар 2020, яких оголосять у театрі Dolby в Лос-Анджелесі в ніч з 9 на 10 лютого.

Цьогоріч відразу 11 номінацій отримала стрічка Тодда Філліпса Джокер. Ще по десять у фільмів Ірландець, 1917 та Одного разу…в Голлівуді.

Факти ICTV розповідають про рекордсменів кінопремії з найбільшою кількістю нагород.

Титанік (1997)

14 номінацій, 11 премій Оскар

Абсолютним переможцем за кількістю номінацій та нагород від кіноакадемії є стрічка Джеймса Кемерона Титанік. Картина взяла головні нагороди за найкращий фільм, режисуру та операторську роботу.

Титанік – фільм, про який чув чи не кожен другий мешканець планети. Стрічка розповідає про катастрофу, яка сталася у 1912 році, коли пароплав Титанік зіштовхнувся з айсбергом. В центрі сюжету не лише сама катастрофа, а й історія кохання Джека та Роуз, яка подорожувала зі своїм нареченим.

Цікаво, що фільм Титанік коштував більше, аніж сам лайнер Титанік. Будівництво корабля обійшлося в 4 млн фунтів (на сьогодні це 100 млн фунтів), а бюджет фільму Кемерона склав 125 млн фунтів.

Рейтинг IMDb: 7.8

Бен-Гур (1959)

12 номінацій, 11 премій Оскар

Кіноакадемія гідно оцінила роботу режисера, сценариста та художників, які створили небачені раніше спецефекти. Актори Чарлтон Гестон та Г’ю Гріффіт також пішли з церемонії нагородження зі статуетками.

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Епічна історія про гладіаторів розгортається в 26 році від Різдва Христового. У центрі сюжету – двоє друзів Юда та Мессала, які опинилися по різні боки барикад. Мессала відправляє аристократа Юду на галери. Герой змушений боротися з обставинами як раб та бідняк.

Стрічка Вільяма Вайлера є ремейком на картину Сідні Олкотта 1907 року. Цікаво, що в СРСР фільм не демонстрували через те, що його сюжет прив’язаний до подій Нового Заповіту.

Рейтинг IMDb: 8.1

Володар перснів: Повернення короля (2003)

11 номінацій, 11 премій Оскар

Екранізація твору Дж. Р. Р. Толкіна змела всі золоті статуетки, залишивши інших номінантів позаду. Картина взяла режисуру, фільм, адаптований сценарій та оригінальний саундтрек, який також неможливо забути.

Третій фільм з трилогії Володар персня. Двом хобітам належить знищити перстень влади та повалити Саурона, щоб врятувати людство. Тим часом військо Мордора прямує до стін Мінас-Тіріт, а Арагорн, Гімлі та Леголас йдуть Шляхом мертвих, щоб заручитися підтримкою проклятої армії.

Фільм Пітера Джексона – єдиний у жанрі фентезі, який удостоївся нагороди за Найкращий фільм від кіноакадемії.

Рейтинг IMDb: 8.9

Вестсайдська історія (1961)

11 номінацій, 10 премій Оскар

Картина Роберта Вайза та Джерома Роббінса отримала десять премій Оскар, починаючи з режисерської роботи і закінчуючи найкращим звуком і монтажем.

Вестсайдська історія – розповідь про Ромео і Джульєтту, адаптована під 60-ті роки. На вулицях Вест-Сайду ведуть жорстоку боротьбу два злочинні угруповання – Джети та Акули. Марія та Тоні з різних вуличних банд, але закохуються один в одного.

Фільм знімали в мангеттенському районі Вест-Сайд. У той час там були нетрі, які були призначені для знесення. Перед тим як знести квартал, там пройшли зйомки фільму. Пізніше на його місці побудували Лінкольн-центр.

Рейтинг IMDb: 7.5

Англійський пацієнт (1996)

12 номінацій, 9 премій Оскар

Фільм Ентоні Мінгелли став лідером церемонії вручення Оскар в 1997 році, отримавши 9 статуеток, зокрема за найкращий фільм, роботу оператора, декорації і костюми.

Кінець II світової війни. Молода канадська медсестра доглядає на занедбаній віллі за своїм англійським пацієнтом, який отримав страшні опіки під час авіакатастрофи в пустелі Сахара. Герой не пам’ятає нічого, навіть свого імені, а життя поступово в ньому згасає.

Картина побудована на основі однойменного роману Майкла Ондатже, за який письменник в 1992 році отримав Букерівську премію.

Рейтинг IMDb: 7.4

Останній імператор (1987)

9 номінацій, 9 премій Оскар

Фільм легендарного Бернардо Бертолуччі взяв нагороду за найкращий фільм, режисуру, сценарій та операторську роботу.

Стрічка розповідає про останнього імператора Китаю Пуї. Йому напророкували 10 тис. років щастя, 1908 року, у віці трьох років, його возвели на Трон Дракона, він міг робити все, окрім як полишати стіни палацу. Пуї живе у Забороненому місті, куди не доходять вістки про зміни, проте зміни у XX ст. вплинули на життя імператора.

Стрічку створено на основі реальних подій, що описані в автобіографії імператора Пуї. Одним з консультантів фільму виступив Пу Цзе, брат останнього імператора і один з персонажів картини.

Рейтинг IMDb: 7.7

Жіжі (1958)

9 номінацій, 9 премій Оскар

Абсолютна перемога в усіх заявлених номінаціях. Статуетку отримали режисер фільму, оператор, сценарист, а також художники.

Фільм Вінсента Мінеллі розповідає про молоду дівчину, з якої хочуть зробити справжню кокетку. А тим часом сама героїня мріє про велике і справжнє кохання.

У 1959 році стрічка встановила рекорд за кількістю нагород, але вже наступного року його побив Бен-Гур.

Рейтинг IMDb: 6.7

Також Факти ICTV розповідали про акторів та актрис, які номіновані на нагороду кіноакадемії у 2020 році.

Фото: IMDb