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Без білизни: Тіна Кароль знялася у відвертій фотосесії

Популярна українська співачка Тіна Кароль поділилася з шанувальниками відвертим фото.

На своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала знімок, на якому постала у жакеті без білизни.

Читайте: Я ожила рік тому: Тіна Кароль розповіла, як пережила втрату чоловіка

Її образ доповнили вишукані прикраси. Губи співачка нафарбувала яскраво-червоною помадою.

Менш ніж за 4 години публікація зірки зібрала 30 тис. вподобань.

 

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Публикация от Тина Кароль (@tina_karol)

Раніше Тіна Кароль з’явилася на одній сцені разом з солісткою групи The Нardkiss Юлією Саніною в дуже ефектних нарядах.

Фото: Tina_karol

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