Call for Love Заклик до любові

Let me hold you tight

Through the day and night

Rolling out of sight. So silent.

I’m for all the sakes

Taking all it takes

Wanna break the walls inside ya Дозволь мені міцно тебе обійняти

Вдень і вночі

Але ти зникаєш з поля зору геть. Так тихо.

Я готовий на все

Прийму все, що потрібно

Бо хочу зламати стіни всередині тебе

God is all you’ve got

Let me help you out

You won’t make me stop

Hiding in your heart and call Бог – це все, що у тебе є

Дозволь мені допомогти тобі

Ти не примусиш мене зупинитися

Ховається в своєму серці і кличе

For love

For love

For love

For love

Call for love

Call for love Для кохання

Для кохання

Для кохання

Для кохання

Поклик любові

Поклик любові

Hate me and crave me

Beg me and slave me

Loose and Obtain me

Let me, just let me Ненавидь мене і прагни мене

Проси мене і поневоль мене

Відпусти і отримай мене

Дозволь мені, просто дозволь мені

God is all you’ve got

Let me help you out

You won’t make me stop

Hiding in your heart and call Бог – це все, що у тебе є

Дозволь мені допомогти тобі

Ти не примусиш мене зупинитися

Ховається в своєму серці і кличе

For love

For love

For love

For love

Call for love

Call for love Для кохання

Для кохання

Для кохання

Для кохання

Поклик любові

Поклик любові

God is all you’ve got

Let me help you out

You won’t make me stop

Hiding in your heart and call Бог – це все, що у тебе є

Дозволь мені допомогти тобі

Ти не примусиш мене зупинитися

Ховається в своєму серці і кличе