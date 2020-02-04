Гурт KAZKA виступить у Києві з всесвітньо відомими Kadebostany

Український гурт KAZKA виступить на одній сцені зі світовою сенсацією зі Швейцарії – гуртом KADEBOSTANY.

4 березня у столичному Палаці Спорту відбудеться великий сольний концерт першого україномовного гурта, що потрапив у топ-10 GlobalShazam, відеоробота на пісню Плакала, яку подивилися більше 300 млн разів, стала абсолютним рекордсменом серед українських артистів за кількістю переглядів та потрапила у топ-100 кращих кліпів на YouTube.

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– Ви сидите? Сядьте! Я не жартую! У мене є для вас суупер новина! Нарешті, можу розповісти, хто 4 березня в київському Палаці Спорту стане нашим secret guest і partner in crime!

Все, здаюся! Вже за місяць на концерті в Києві ми заспіваємо разом з нашим другом, неймовірним артистом зі Швейцарії – KADEBOSTANY! – написала солістка KAZKA Олександра Заріцька.