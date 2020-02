Дует MOONZOO та F.M.F. Sure – найменш відомі учасники нацвідбору Євробачення 2020: на момент оголошення конкурсантів їх соцмережі відслідковували близько 360 підписників.

Сингл Maze призначений для нацвідбору на Євробачення 2020. Про що йдеться у цій пісні?

Текст і переклад пісні Maze – MOONZOO feat. F.M.F. Sure

Maze

Call

Is the only thing i care about now

Standing here all by myself

Like a tree without ground

I’m сold

I’m so alone in the crowd

It’s 2 am you sleep right now

I’ve lost and found

We’re gonna get high or die

High on each other

I’ve been searching for so long

I’ve been looking for some love

But you’re the one baby you’re the one

Yeah you’re the one baby you’re the one

I’ve been searching for so long

I’ve been looking high and low

But you’re the one baby you’re the one

And I will always turn back to you

No matter what I will catch you

No matter what you gonna let me in

So you’re the one babe and I’m the one

Cuz you’re my maze and I’m your Faun

Let’s get high together

Fly together

Lord willing one day we’ll die together

You can’t run from this

You can’t hide from this

This is scary love

I got a monster heart

You can’t kill this vibe

When it’s you and I

So electrified

And it’s certified

That your the one baby

Youre the one

See

I got you exactly where I want you

Come a little closer

I can overdose you

Sex till your toes curl

Leave you comatose girl

Yea

Do you like that there

When I move you move

Go and do that there

Do you like that there

When I move you move

Go and do that there

Лабіринт

Дзвінок

Це єдине, що хвилює мене зараз

Я стою тут один,

Наче дерево без грунту

Мені холодно,

Я самотній у натовпі,

Зараз 2 година ночі і ти спиш,

Я втратив і знайшов себе

Ми піднімемося догори або помремо

Високо один над одним

Я так довго шукав

Я шукав кохання

Але ти одна, крихітко, ти єдина

Так, ти одна, крихітко, ти єдина

Я так довго шукав

Шукав високо і низько

Але ти одна, крихітко, ти єдина,

І я завжди повертатимусь до тебе

Незважаючи ні на що, я спіймаю тебе

Незважаючи ні на що, ти впустиш мене до себе

Це значить, що ти моя, крихітко, а я – твій

Тому що ти мій лабіринт, а я твій Фаун

Давай піднімемось на висоту

Давай політаємо разом

Господь бачить, одного дня ми разом помремо

Ти не втічеш від цього

І не сховаєшся від цього

Це моторошна любов

У мене серце чудовиська

Тобі не знищити цей дух

Коли ми з тобою наодинці

Навколо все електризується

І це очевидно, що ти – моя єдина, крихітко,

Моя єдина, розумієш

Я доведу тебе саме до того, чого ти хотіла

Підійди ближче

Я доведу тебе до передозування,

Секс, доки твої не загнуться

Залишу тебе у коматозному стані

О так

Тобі подобається,

Рухайся тоді ж, коли й я

Роби це там,

Тобі подобається,

Рухайся тоді ж, коли й я

Роби це там.

– Для нас цей трек асоціюється з тим, що часто наше життя – це як подорож по лабіринту. Нам усім потрібен хтось, хто знайде нас, коли ми загубилися, і допоможе знайти вихід, – поділилися артисти.

