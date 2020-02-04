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Neck Deep виступлять на UPark Festival 2020

Neck Deep виступлять на UPark Festival 2020 в Києві 9 липня.

Гурт сформувався у 2012 році. Дискографія налічує три лонгплея.

Злету популярності Neck Deep зобов’язані своїм фанам, які після пари синглів переконали їх зайнятися музичною кар’єрою.

Читайте: Sum 41 виступлять на UPark Festival 2020

У 2019 році Neck Deep вирушили у свій перший тур США і виступали на розігріві у blink-182.

Гурт працює над новим альбомом і планує тур європейськими фестивалями, куди входить і київський UPark Festival 2020.

Раніше Факти ICTV писали, що My Chemical Romance стали першими хедлайнерами UPark Festival 2020.

Фото: chrisblockd

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