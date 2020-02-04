Толкаліну розкритикували за “голе” фото з рожевого озера в Криму

41-річна Любов Толкаліна роздяглася на березі рожевого озера в Криму і опублікувала фото. На актрису обрушився шквал критики від підписників її аккаунта в Intagram.

Фото було викладене 22 січня, але пристрасті в соцмережі не вщухають досі.

На знімку Толкаліна стоїть у воді повністю оголена, а пікантні ділянки тіла заретушовані.

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За її словами, там не можна було фотографуватися в одязі.

– Фото зроблене влітку на рожевому озері в Криму. Мій чудовий фотограф сказала, що там не можна фотографуватися в одязі. Ну що робити?! Особливо якщо нікого немає навколо… Я взагалі всім рекомендую відправитися в Крим, щоб відвідати це місце. Коли ви там опинитеся, у вас не буде сумнівів в тому, що там потрібно фотографуватися, – сказала вона.

Толкаліна додала, що виклала знімок в соцмережу через попереднє фото – половину кадру займає її ступня. Багато підписників розкритикували його, тому нова фотографія стала викликом.

– Справа в тому, що я одного разу зайшла на сторінку моєї подруги Лізи Арзамасової і побачила дивовижний кадр, де вона своєю ступнею затуляє половину свого обличчя. Мені здалося, що це дивовижна, експресивна, класна, пустотлива фотографія з приголомшливим зарядом бадьорості. Тому ми зробили схожий знімок з моєю подругою Інною Гомес під час прогулянки в чудовому парку Айвазовського. Коли я виклала це фото, то абсолютно не думала, що воно може когось збентежити. Але підписники почали писати неймовірні коментарі. Вони шукали вади педикюру, читати якісь лінії стопи. І я подумала: якщо таку реакцію викликає оголена стопа, то що ж ви скажете на фото в стилі ню? – розповіла актриса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Любовь Толкалина (@tolkalinaliuba) 22 Янв 2020 в 8:10 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Любовь Толкалина (@tolkalinaliuba) 22 Янв 2020 в 5:45 PST

Раніше українська співачка Настя Каменських показала оголену п’яту точку в Instagram. Багато підписників не оцінили фото і припустили, що Насті більше нічого показати, крім оголених фото.

Джерело: sobesednik.ru