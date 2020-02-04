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Відбір на Євробачення 2020: порядок виступу учасників у першому півфіналі

Після оголошення повного складу учасників національного відбору на Євробачення 2020 пройшло жеребкування, яке визначило порядок виступів півфіналістів.

Перший півфінал відбору пройде 8 лютого, а другий – 15 лютого. Фінал відбудеться 22 лютого.

Читайте: Пісні учасників нацвідбору на Євробачення 2020

До слова, у кожному півфіналі заспіває по вісім конкурсантів.

Порядок виступу учасників у першому півфіналі нацвідбору на Євробачення:

  1. [О]
  2. Jerry Heil
  3.  Катя Chilly
  4.  Krutь
  5.  Go-A
  6. Cloudless
  7.  Gio
  8. Assol

Раніше Факти ICTV писали, що телеканали СТБ і UA: Суспільне мовлення оголосили ім’я членів журі, які будуть оцінювати учасників національного відбору на Євробачення 2020.

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