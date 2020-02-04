Шеннен Доерті діагностували четверту стадію раку грудей. 48-річна актриса довго боролася з хворобою і кілька років тому у неї почалася ремісія.

За словами Доерті, знову рак у неї виявили рік тому, і він швидко прогресує. Зараз хвороба знаходиться на останній стадії.

Зірка вирішила розповісти про свою хворобу, щоб уникнути чуток в мережі і показати, що навіть з четвертою стадією люди можуть жити і працювати.

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– Через кілька днів або тижнів стане відомо,що у мене четверта стадія раку, рак повернувся. Тому я тут. Цю пігулку важко проковтнути з багатьох причин. Я немов скам’яніла. Я дуже налякана, – сказала вона.

– У мене бувають дні, коли я питаю: “чому я?” А потім я йду і думаю: “Ну добре, а якщо запитати, чому не я?” Ніхто цього не заслуговує, але ніхто і не каже:” Хто, крім мене, цього заслуговує?” Так дивно, що мені знову поставили цей діагноз, а хтось пішов з життя раніше мене, будучи абсолютно здоровим, – розповіла вона.

Актриса розповіла, що справжнім випробуванням для неї стало повідомити про рак своїм близьким. Довго про це знали тільки чоловік Курт Ісваринк, мати і актор Брайан Остін Грін.

Таким чином Доерті натякнула на партнера по серіалу Беверлі Хіллс Люка Перрі, який помер від інсульту в минулому році у віці 52 років.

Джерело: Good Morning Americа