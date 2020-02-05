5 лютого співачка KRUTЬ представила пісню 99 для національного відбору на Євробачення 2020.
Саме з цією піснею Марина Круть виступить вже 8 лютого у першому півфіналі.
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Співачка характеризує свій стиль як інді-соул зі звучанням бандури.
У 2018 році KRUTЬ випустила дебютний альбом ARCHE, а у 2019-му на світ з’явився ЕР Albino.
Раніше Факти ICTV писали, що у Роттердамі відбулася церемонія жеребкування півфіналів конкурсу Євробачення-2020. Україна виступить у другій половині першого півфіналу, який пройде 12 травня.
Фото: Bandura_krut
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