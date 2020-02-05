Українська співачка Assol (справжнє ім’я Катерина Гуменюк) стала учасницею національного відбору на Євробачення 2020 року та виступить восьмою в першому півфіналі 8 лютого.

– Я припускала, що оберу конверт з першим півфіналом 8 лютого, тому що цифра 8 супроводжує мене протягом усього життя. Але те, що я буду ще й під номером 8, для мене було великим сюрпризом. 8 – моє улюблене число, у мене є татуювання на потилиці – знак нескінченності. Загалом зірки зійшлися, я щаслива! – зазначила Assol.

Біографія Assol

Катерина Гуменюк народилася 4 липня 1993 року у Донецьку. Відомо, що батько співачки бізнесмен та екс-народний депутат від Партії регіонів Ігор Гуменюк.

Читайте: Євробачення-2020: порядок виступів конкурсантів на нацвідборі

Вже у 3 роки вона почала займатися вокалом, а в 5 років вийшла на велику сцену.

Перший альбом в Assol вийшов у 7 років, а славу та народну любов приніс сингл Алые паруса.

Assol активно займалася гастрольною діяльністю, а також не раз виходила на велику сцену разом з дорослими артистами.

У 2006 році відбулася презентація кліпу на пісню Оле-оле. 3 червня 2008 року в клубі Арена в Києві відбулася презентація альбому Assol О тебе.

Після цього співачка зробила тривалу перерву в концертній діяльності заради навчання в Англії. Assol навчалася на юридичному факультеті лондонського Coventry University, де вивчала цивільне правознавство. Потім вступила до магістратури за спеціальністю Готельний і туристичний менеджмент, яку закінчила у 2019 році.

У 2012 році Assol брала участь у шоу Х-Фактор, проте залишила його на етапі тренувального табору. У 2016 році співачка також брала участь в одному з українських талант-шоу, проте здобути перемогу їй знову не вдалося.

Стосовно особистого життя, то Катерина у 2019 році вийшла заміж за бізнес-аналітика Артема Тараненка, якого знає багато років. Артистка випустила авторський трек Тебе, присвячений чоловікові, і зняла романтичний кліп.

Раніше Факти ICTV писали, що відтепер учасником нацвідбору на Євробачення 2020 в Україні може бути виконавець або колектив, який не здійснює концертної діяльності на території Росії з 2014 року, не планує та не анонсує її під час конкурсу й до фіналу Євробачення, а також не в’їжджав на територію Криму з порушенням законодавства України.