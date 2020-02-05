Біль відчувається скрізь: дівчина Ілона Маска про свою вагітність

31-річна арт-поп співачка Клер Еліс Буше, більш відома під псевдонімом Граймс, з’явилася у б’юті-ролику для Vogue. Дівчина Ілона Маска показала, як доглядає за шкірою і робить макіяж.

У відео Граймс акцентує увагу на свою вагітність, зазначаючи, що її шкіра в цей особливий період стала більш чутливою і проблемною.

– Я не знаю, чи відбувається це у всіх, але коли я завагітніла, моя шкіра стала покриватися почервонінням і іншими неприємними речами. Робити макіяж, коли ви вагітні, чомусь набагато складніше, – зізналася вона.

Раніше дівчина Маска підтвердила чутки про вагітність, поскаржившись на погане самопочуття.

– Я відчуваю, що була страшенно погано підготовлена. Я просто дійсно не розуміла, у що я вплуталася. Це теж непоганий стан, але працювати стало набагато складніше. У мене багато диких ідей, але все складно виконати фізично, – написала Граймс в пості, зазначивши, що на 25 тижні вагітності біль відчувається скрізь.

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View this post on Instagram A post shared by Grimes (@grimes) on Jan 31, 2020 at 1:58pm PST

Співачка не підтвердила, що завагітніла саме від Ілона Маска. Однак Граймс була разом із засновником Tesla Ілоном Маском на різдвяній вечірці Кім Кардашьян у грудні 2019 року, коли Граймс вже була вагітна.

До слова, Ілон Маск вирішив станцювати на церемонії запуску Tesla Model Y на заводі в Шанхаї.