Біль відчувається скрізь: дівчина Ілона Маска про свою вагітність

31-річна арт-поп співачка Клер Еліс Буше, більш відома під псевдонімом Граймс, з’явилася у б’юті-ролику для Vogue. Дівчина Ілона Маска показала, як доглядає за шкірою і робить макіяж.
У відео Граймс акцентує увагу на свою вагітність, зазначаючи, що її шкіра в цей особливий період стала більш чутливою і проблемною.
– Я не знаю, чи відбувається це у всіх, але коли я завагітніла, моя шкіра стала покриватися почервонінням і іншими неприємними речами. Робити макіяж, коли ви вагітні, чомусь набагато складніше, – зізналася вона.
Раніше дівчина Маска підтвердила чутки про вагітність, поскаржившись на погане самопочуття.
– Я відчуваю, що була страшенно погано підготовлена. Я просто дійсно не розуміла, у що я вплуталася. Це теж непоганий стан, але працювати стало набагато складніше.
У мене багато диких ідей, але все складно виконати фізично, – написала Граймс в пості, зазначивши, що на 25 тижні вагітності біль відчувається скрізь.
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Співачка не підтвердила, що завагітніла саме від Ілона Маска. Однак Граймс була разом із засновником Tesla Ілоном Маском на різдвяній вечірці Кім Кардашьян у грудні 2019 року, коли Граймс вже була вагітна.
До слова, Ілон Маск вирішив станцювати на церемонії запуску Tesla Model Y на заводі в Шанхаї.