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Факти / Шоу-бізнес / Кіно

Друг Іствуда та лауреат Оскара: ким був актор українського походження Джек Пеланс

Джек Пеланс – зірка голлівудських вестернів та лауреат кінопремії Оскар. Його найкращим другом був Клінт Іствуд, а мрією всього життя – роль Тараса Бульби. Пеланс не просто син емігрантів з України, він той, хто пишався своїм корінням та часто наголошував на своєму українському походженні.

Факти ICTV розповідають про легенду Голлівуда, актора Джека Пеланса, справжнє ім’я якого – Володимир Іванович Палагнюк.

— Я — українець, а не росіянин, мої батьки приїхали з України, і мені тут немає чого робити. Я перепрошую, але я ніби помилково зайшов не до тієї кімнати. Буде краще, якщо я і мої друзі звідси підемо, – сказав Пеланс під час фестивалю Російських ночей у Лос-Анджелесі у 2004 році.

Тоді Джек Пеланс відмовився від нагороди фестивалю, зазначивши, що він українець і не має нічого спільного з російським кінематографом. Після чого залишив подію разом з дружиною та частиною присутніх.

Після нагородження в залі повинен був демонструватися українофобський російський фільм 72 метри, в якому екіпаж Чорноморської субмарини відмовився присягати на вірність Україні. Тому Джек Пеланс мав вдосталь мотивів, щоб продемонструвати свої погляди.

Джек Паланс - українець, який отримав Оскар

Пізніше він розкритикував іншого актора Дастіна Гоффмана, який таку ж нагороду взяв, заявивши, що його предки походять з “російського” Києва, і він вдячний за це російському народу.

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Двома роками раніше Пеланс став лауреатом кінопремії Оскар за роль другого плану Керлі Вошбурна у комедії Міські піжони режисера Рона Андервуда. Окрім Пеланса, на нагороду претендували актори Томмі Лі Джонс, Гарві Кейтель, Бен Кінгслі та Майкл Лернер.

Приймаючи нагороду з рук Вуппі Голдберг, актор чотири рази відтисся від підлоги на одній руці, після чого сказав, що раніше його звали Володимиром, але продюсер першого фільму називав його Джеком.

— Тоді він сказав – Джеку, ти виграєш нагороду Академії. Ти в це віриш? – 42 роки тому він був правий, – закінчив свою промову Пеланс.

Мрією його життя була роль Тараса Бульби.

Про це він розповів під час свого візиту до Києва у 1996 році. Однак їй так і не судилося збутися. Найкращим другом Пеланса був актор та режисер Клінт Іствуд, однак він не знявся у жодному його фільмі.

Хриплий голос та опіки обличчя сформували його амплуа, яке актор ніколи не любив – жорстокого злочинця. Хрипота йому дісталася під час боксерського поєдинку, коли він отримав сильний удар в кадик. Виступаючи на ринзі під псевдонімом Джек Браццо, він здобув 15 перемог, з яких 12 – нокаутом.

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Опіки обличчя Пеланс отримав під час служби у ВПС США. Під час одного з навчальних польотів його бомбардувальник В-24 загорівся. Джек врятувався, але отримав опіки.

Jack Palance in Ten Seconds to Hell (1959)

Після лікування Пеланс повернувся на фронт, нагороджений бойовими відзнаками, та демобілізувався у 1944 році. Пільги для ветеранів допомогли Пелансу вступити на факультет журналістки Стенфордського університету. Пізніше він працював спортивним журналістом газети та диктором на радіо.

Як актор Пеланс дебютував на Бродвеї у п’єсі Теннесі Вільямса Травмай Бажання у 1947 році разом із зіркою Марлоном Брандо. Саме тоді він змінив своє українське ім’я Володимир на Волтера Джека Пеланса. Дебют в кіно відбувся через три роки у трилері Паніка на вулицях режисера Еліа Казана.

Найвідомішими фільмами з його участю є стрічки Страшний суд (1961) реж. В. Де Сіка, Танго та Кеш (1989) реж. А. Кончаловський/А. Магнолі, Зневага (1954) реж. Ж.-Л.Годар, Бетмен (1989) реж. Т. Бертон, Фараони та Роббертсони (1994) ре. М. Рітчі та інші.

Brigitte Bardot and Jack Palance in Le mépris (1963)

Джек Пеланс шкодував, що більшість зіграних ним ролей були негативні: свою роботу в Голлівуді він критикував, називаючи більшість своїх фільмів сміттям, а режисерів – нездарами. Джеку завжди подобалася комедія, мабуть, тому саме за комедію він і отримав Оскар. Також Пеланс номінувався на нагороду у 1953 році за роль у трилері Раптовий страх режисера Девіда Міллера.

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Серед цікавих фактів про Пеланса було й те, що він володів шістьма мовами: українською, англійською, італійською, іспанською, російською та французькою. У колі іноземців з друзями він часто розмовляв українською. Також тривалий час він був почесним президентом фонду Тризуб, який об’єднував робітників українського походження, які працюють у кіноіндустрії.

А ще Джек любив жартувати. Він говорив, що є улюбленцем жінок і поза конкуренцією. Актор мотивував це тим, що його зірка на Алеї слави в Голлівуді розташована навпроти відомого магазину Frederick of Hollywood, який спеціалізується на продажу нижньої білизни для жінок.

В українському кінематографі він захоплювався Олександром Довженком, Сергієм Параджановим та Юрієм Іллєнком.

До кінця життя він залишався скромною та доброю людино. Помер Джек Пеланс від інсульту у 2006 році в будинку своєї доньки в Монтесіто (Каліфорнія, США) на 88 році життя.

Нагадаємо, букмекери назвали головних претендентів на нагороди Оскар 2020.

Фото: Getty Images

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