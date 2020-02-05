Джек Пеланс – зірка голлівудських вестернів та лауреат кінопремії Оскар. Його найкращим другом був Клінт Іствуд, а мрією всього життя – роль Тараса Бульби. Пеланс не просто син емігрантів з України, він той, хто пишався своїм корінням та часто наголошував на своєму українському походженні.

Факти ICTV розповідають про легенду Голлівуда, актора Джека Пеланса, справжнє ім’я якого – Володимир Іванович Палагнюк.

— Я — українець, а не росіянин, мої батьки приїхали з України, і мені тут немає чого робити. Я перепрошую, але я ніби помилково зайшов не до тієї кімнати. Буде краще, якщо я і мої друзі звідси підемо, – сказав Пеланс під час фестивалю Російських ночей у Лос-Анджелесі у 2004 році.

Тоді Джек Пеланс відмовився від нагороди фестивалю, зазначивши, що він українець і не має нічого спільного з російським кінематографом. Після чого залишив подію разом з дружиною та частиною присутніх.

Після нагородження в залі повинен був демонструватися українофобський російський фільм 72 метри, в якому екіпаж Чорноморської субмарини відмовився присягати на вірність Україні. Тому Джек Пеланс мав вдосталь мотивів, щоб продемонструвати свої погляди.

Пізніше він розкритикував іншого актора Дастіна Гоффмана, який таку ж нагороду взяв, заявивши, що його предки походять з “російського” Києва, і він вдячний за це російському народу.

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Двома роками раніше Пеланс став лауреатом кінопремії Оскар за роль другого плану Керлі Вошбурна у комедії Міські піжони режисера Рона Андервуда. Окрім Пеланса, на нагороду претендували актори Томмі Лі Джонс, Гарві Кейтель, Бен Кінгслі та Майкл Лернер.

Приймаючи нагороду з рук Вуппі Голдберг, актор чотири рази відтисся від підлоги на одній руці, після чого сказав, що раніше його звали Володимиром, але продюсер першого фільму називав його Джеком.

— Тоді він сказав – Джеку, ти виграєш нагороду Академії. Ти в це віриш? – 42 роки тому він був правий, – закінчив свою промову Пеланс.

Мрією його життя була роль Тараса Бульби.

Про це він розповів під час свого візиту до Києва у 1996 році. Однак їй так і не судилося збутися. Найкращим другом Пеланса був актор та режисер Клінт Іствуд, однак він не знявся у жодному його фільмі.

Хриплий голос та опіки обличчя сформували його амплуа, яке актор ніколи не любив – жорстокого злочинця. Хрипота йому дісталася під час боксерського поєдинку, коли він отримав сильний удар в кадик. Виступаючи на ринзі під псевдонімом Джек Браццо, він здобув 15 перемог, з яких 12 – нокаутом.

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Опіки обличчя Пеланс отримав під час служби у ВПС США. Під час одного з навчальних польотів його бомбардувальник В-24 загорівся. Джек врятувався, але отримав опіки.

Після лікування Пеланс повернувся на фронт, нагороджений бойовими відзнаками, та демобілізувався у 1944 році. Пільги для ветеранів допомогли Пелансу вступити на факультет журналістки Стенфордського університету. Пізніше він працював спортивним журналістом газети та диктором на радіо.

Як актор Пеланс дебютував на Бродвеї у п’єсі Теннесі Вільямса Травмай Бажання у 1947 році разом із зіркою Марлоном Брандо. Саме тоді він змінив своє українське ім’я Володимир на Волтера Джека Пеланса. Дебют в кіно відбувся через три роки у трилері Паніка на вулицях режисера Еліа Казана.

Найвідомішими фільмами з його участю є стрічки Страшний суд (1961) реж. В. Де Сіка, Танго та Кеш (1989) реж. А. Кончаловський/А. Магнолі, Зневага (1954) реж. Ж.-Л.Годар, Бетмен (1989) реж. Т. Бертон, Фараони та Роббертсони (1994) ре. М. Рітчі та інші.

Джек Пеланс шкодував, що більшість зіграних ним ролей були негативні: свою роботу в Голлівуді він критикував, називаючи більшість своїх фільмів сміттям, а режисерів – нездарами. Джеку завжди подобалася комедія, мабуть, тому саме за комедію він і отримав Оскар. Також Пеланс номінувався на нагороду у 1953 році за роль у трилері Раптовий страх режисера Девіда Міллера.

Серед цікавих фактів про Пеланса було й те, що він володів шістьма мовами: українською, англійською, італійською, іспанською, російською та французькою. У колі іноземців з друзями він часто розмовляв українською. Також тривалий час він був почесним президентом фонду Тризуб, який об’єднував робітників українського походження, які працюють у кіноіндустрії.

А ще Джек любив жартувати. Він говорив, що є улюбленцем жінок і поза конкуренцією. Актор мотивував це тим, що його зірка на Алеї слави в Голлівуді розташована навпроти відомого магазину Frederick of Hollywood, який спеціалізується на продажу нижньої білизни для жінок.

В українському кінематографі він захоплювався Олександром Довженком, Сергієм Параджановим та Юрієм Іллєнком.

До кінця життя він залишався скромною та доброю людино. Помер Джек Пеланс від інсульту у 2006 році в будинку своєї доньки в Монтесіто (Каліфорнія, США) на 88 році життя.

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