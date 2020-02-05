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Факти / Шоу-бізнес / Зірки

Ідеальний на 92,15% – Роберт Паттінсон очолив рейтинг найкрасивіших чоловіків

Після тривалих наукових досліджень Роберта Паттінсона визнали найвродливішим чоловіком у світі.

Роберт Паттинсон

Британський лікар Джуліан Де Сільва провів розрахунки за формулою золотого перетину і з’ясував, що обличчя Роберта Паттінсона найдосконаліше.

Також лікар зазначив, що зірка Сутінок був у першій п’ятірці майже у всіх категоріях. 33-річний актор близький до ідеального співвідношення на 92, 15%. Він має класичні форми та правильну щелепу.

– Роберт Паттінсон став абсолютним переможцем, коли ми оцінили всі риси його обличчя, ступеня фізичної досконалості, – сказав Де Сільва.

Єдиний бал нижче середнього Паттінсон отримав за губи, які затонкі.

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Роберт Паттинсон

Також у рейтинг найдосконаліших людей увійшли Генрі Кавілл, Бредлі Купер, Бред Пітт і Джордж Клуні.

Раніше Факти ICTV писали, що ангели Victoria’s Secret розповіли про домагання автора шоу Еда Разека.

Джерело: Daily Mail

Фото: Getty Images

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