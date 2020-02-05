Американська кіноакадемія оприлюднила імена ще кількох акторів, які вручатимуть статуетки Оскар під час церемонії кінопремії у Лос-Анджелесі.

Раніше стало відомо, що на сцену для вручення нагород піднімуться минулорічні лауреати премії: Рамі Малек, Махершала Алі, Олівія Колман та Реджина Кінг.

Згодом кіноакадемія оголосила ще список акторів: Зазі Бітц, Тімоті Шаламе, Вілл Феррелл, Галь Гадот, Мінді Калінг, Джулія Луї-Дрейфус, Лін-Мануель Міранда, Ентоні Рамос, Марк Руффало, Келлі Марі Трен та Крістен Віг.

Читайте: Без риби та м’яса: як змінилося меню для гостей на кінопремії Оскар 2020

Напередодні стало відомо, що компанію їм складуть також: Джеймс Корден, Пенелопа Круз, Беані Фельдштейн, Даян Кітон, Зак Готтзаген, Шая ЛаБаф, Джордж Маккей, Стів Мартін, Кіану Рівз, Майя Рудольф та Сігурні Вівер.

Сама церемонія Оскар 2020 пройде цьогоріч, як і минулого року, без ведучого.

До речі, на церемонії вручення кінопремії Оскар 2020 виступить 18-річна співачка Біллі Айліш.

Джерело: The Academy