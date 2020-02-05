Оскар 2020: що входить в пакет подарунків для номінантів премії

В ніч з 9 на 10 лютого у Лос-Анджелесі відбудеться церемонія вручення кінопремії Оскар 2020. Вже традиційно вона пройде у театрі Dolby.

Окрім золотої статуетки за тиждень до церемонії всім номінантам в основних категоріях (найкраща роль та режисура) вручають пакет подарунків.

Цьогоріч 24 номінанти отримають подарунки загальною вартістю в $5,2 млн: по $215 тис. за набір.

Набори збирає компанія Distinctive Assets, а повну вартість подарунків оплачують бренди, які сплачують комісію за участь від $4 тис. до $50 тис. Зіркам теж доведеться розщедритися: погасити податок на дохід від вартості всіх прийнятих і використаних подарунків.

Найдорожчим подарунком цьогоріч стане 12-денний круїз на яхті Scenic Eclipse вартістю понад $78 тис. Під час поїздки передбачене занурення на підводному човні.

Також серед подарунків: романтична подорож на іспанський маяк, який перетворили на розкішний готель (від $1300 до $1800 за ніч), річний абонемент на послуги шлюбного агентства Drawing Down the Moon Matchmaking ($20 тис.), набір догляду та омолоджуючих процедур загальною вартістю до $25 тис.

Також у комплект входять досить екстравагантні подарунки: вода збагачена воднем ($29,99 за упаковку), аметистові бомбочки для ванн ($75), пов’язка на голову для медитацій ($250), медична система збору сечі, золотий вейп та бюстгальтер, який самостійно визначає розмір грудей.

Among the items in this year’s “Everyone Wins” Oscar Nominee Gift Bag? A “peezy,” a urine-specimen collection tool (see below); $25,000 for plastic surgery with Dr. Konstantin Vasyukevich and a bullet-proof security door. (The swag is curated by a marketing company, not AMPAS.) pic.twitter.com/1V0CWjTylA — Amy Kaufman (@AmyKinLA) February 3, 2020

З їстівного в наборі будуть шоколадні цукерки з екстрактом конопель, сироп і бальзам, за допомогою яких можна приготувати напої з каннабідіолу, і цукерки з темного шоколаду за $4,89. За словами засновника Distinctive Assets Леша Фері, саме такі дрібниці як цукерки іноді подобаються людям найбільше.

Часто хтось із зірок відмовляється від подарунків. Минулоріч від пакету подарунків відмовилася актриса Гленн Клоуз. Вона попросила передати його жіночій благодійній організації. Серед нинішніх претендентів на Оскар поки ніхто не відмовився від презентів.

Нагадаємо, букмекери назвали головних номінантів на премію Оскар 2020.

Джерело: Forbes