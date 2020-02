Оскар 2020: що входить в пакет подарунків для номінантів премії

В ніч з 9 на 10 лютого у Лос-Анджелесі відбудеться церемонія вручення кінопремії Оскар 2020. Вже традиційно вона пройде у театрі Dolby.

Окрім золотої статуетки за тиждень до церемонії всім номінантам в основних категоріях (найкраща роль та режисура) вручають пакет подарунків.

Цьогоріч 24 номінанти отримають подарунки загальною вартістю в $5,2 млн: по $215 тис. за набір.

Набори збирає компанія Distinctive Assets, а повну вартість подарунків оплачують бренди, які сплачують комісію за участь від $4 тис. до $50 тис. Зіркам теж доведеться розщедритися: погасити податок на дохід від вартості всіх прийнятих і використаних подарунків.

Найдорожчим подарунком цьогоріч стане 12-денний круїз на яхті Scenic Eclipse вартістю понад $78 тис. Під час поїздки передбачене занурення на підводному човні.

Також серед подарунків: романтична подорож на іспанський маяк, який перетворили на розкішний готель (від $1300 до $1800 за ніч), річний абонемент на послуги шлюбного агентства Drawing Down the Moon Matchmaking ($20 тис.), набір догляду та омолоджуючих процедур загальною вартістю до $25 тис.

Також у комплект входять досить екстравагантні подарунки: вода збагачена воднем ($29,99 за упаковку), аметистові бомбочки для ванн ($75), пов’язка на голову для медитацій ($250), медична система збору сечі, золотий вейп та бюстгальтер, який самостійно визначає розмір грудей.

Among the items in this year’s “Everyone Wins” Oscar Nominee Gift Bag? A “peezy,” a urine-specimen collection tool (see below); $25,000 for plastic surgery with Dr. Konstantin Vasyukevich and a bullet-proof security door. (The swag is curated by a marketing company, not AMPAS.) pic.twitter.com/1V0CWjTylA

— Amy Kaufman (@AmyKinLA) February 3, 2020