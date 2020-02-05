92-га церемонія вручення нагород кінопремії Оскар 2020 відбудеться в ніч з 9 на 10 лютого у театрі Dolby в Лос-Анджелесі.

Приблизно о 18.30 (1:30 за київським часом) розпочнеться поява зірок та номінантів на червоній доріжці, а сама церемонія стартує о 20.00 (03.00 за Києвом).

Список всіх номінантів на премію Оскар 2020 можна подивитися тут.

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Права на ексклюзивну трансляцію Оскар 2020 на території України має лише телеканал Україна. Також українські глядачі зможуть подивитися офіційну церемонію під час трансляції на офіційному каналі академії у YouTube та на американському каналі ABC.

Церемонію наживо транслюватимуть у 225 країнах світу. Як і в попередній рік вона пройде без ведучого. Однак стало відомо, хто вручатиме статуетки майбутнім лауреатам кінопремії Оскар 2020.