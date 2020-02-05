Помер актор Дмитро Бульба

У Санкт-Петербурзі в ніч на 5 лютого помер російський актор Дмитро Бульба.

Зірка серіалів Ментівські війни та Дорожній патруль пішов з життя у віці 53 років.

Дмитро Бульба дебютував в кіно, знявшись у фільмі Чернов.

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Справжнє визнання йому принесла робота в театрі. Роль Свидригайлова у виставі Злочин і покарання стала однією з найулюбленіших серед його шанувальників.

Останній раз Бульба знявся в 2017 році в серіалі Шеф. Гра на підвищення.

У театрі Мастерская повідомили, що не стало унікального артиста і останнього російського трагіка Дмитра Бульби.

Від чого помер Дмитро Бульба поки не повідомляється.

Раніше Факти ICTV писали, що помер український режисер і письменник Валерій Барановський.

Джерело: Masterskaya.theatre

Фото: Masterskaya.theatre