5 лютого фронтмен гурту Тартак Олександр Положинський записав відеозвернення до своїх шанувальників.

Співак повідомив, що покидає проект.

– Для мене це дуже болісний момент, але тримати це в секреті, щонайменше, нечесно. Сьогодні я вирішив припинити свою участь у значній частині свого життя. Я вирішив, що я більше не виступатиму з Тартаком, – сказав співак.

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Положинський також подякувам усім своїм фанатам за підтримку.

– Такі відоси не лише важко записувати, але й переглядати, щоб зрозуміти, чи нормально хоч сказав. Але що тут скажеш? Це важко і боляче, але як відчуваю, так чиню і кажу. Дякую всім за все хороше, за любов і підтримку! Що буде в майбутньому – не знаю, планів конкретних не маю, – додав артист.

Олександр Положинський був одним із засновників гурту Тартак. Свого часу він був телеведучим однієї із музичних програм телеканалу ICTV.

Тартак – один із перших український репкор-гуртів, заснований у 1996 році. У їх дискографії налічується 10 альбомів.

Нещодавно Факти ICTV розповідали про допит Олександра Положинського у справі Шеремета.

Фото: Тартак