Біллі Айліш відверто висловилася про хіп-хоп та нарвалася на критику

Американська співачка, переможниця в головних номінаціях музичної премії Греммі Біллі Айліш відверто висловилася про музичну кар’єру, чим розлютила користувачів мережі.

В інтерв’ю журналу VOGUE співачка розповіла, що їй та її брату Фіннеасу подобається придумувати персонажів для пісень та писати від їх особи.

Біллі Айліш зазначила, різниця між фантазією та брехнею значуща, і остання дуже часто зустрічається в хіп-хопі.

Читайте: Топ-5 хітів зірки Греммі-2020 Біллі Айліш

Співачка сказала, що є різниця між тим, коли пишеш історію і брешеш.

– Цього зараз багато в репі, так роблять репери, яких я знаю. Щось на кшталт: При мені мій AK-47. Я така: що? У тебе ж немає зброї, – сказала Біллі Айліш.

Однак, в мережі бурхливо відреагували на слова співачки.

– Вона думає, що ми не знаємо цього, Подруга, ми вже давно це знаємо, Це не новина, Термінові новини: Біллі Айліш повторює всім обридлі теми про реп та хіп-хоп, які обговорюються ще з 90-х, – написали користувачі в Twitter.

Раніше Факти ICTV писали, що на церемонії вручення кінопремії Оскар 2020, яка пройде у Лос-Анджелесі в театрі Dolby в ніч з 9-го на 10-е лютого, виступить 18-річна співачка Біллі Айліш.

Джерело: VOGUE

Фото: Billieeilish