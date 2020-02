Американська кіноакадемія оприлюднила імена ще кількох акторів, які вручатимуть статуетки Оскар під час церемонії кінопремії у Лос-Анджелесі.

Раніше стало відомо, що на сцену для вручення нагород піднімуться минулорічні лауреати премії: Рамі Малек, Махершала Алі, Олівія Колман та Реджина Кінг.

Згодом кіноакадемія оголосила ще список акторів: Зазі Бітц, Тімоті Шаламе, Вілл Феррелл, Галь Гадот, Мінді Калінг, Джулія Луї-Дрейфус, Лін-Мануель Міранда, Ентоні Рамос, Марк Руффало, Келлі Марі Трен та Крістен Віг.

Компанію їм складуть: Джеймс Корден, Пенелопа Круз, Беані Фельдштейн, Даян Кітон, Зак Готтзаген, Шая ЛаБаф, Джордж Маккей, Стів Мартін, Кіану Рівз, Майя Рудольф та Сігурні Вівер.

Також статуетки вручатимуть: Джейн Фонда, Джош Ґад, Том Генкс, Оскар Ісаак, Сандра О, Наталі Портман, Кріс Рок та Тайка Вайтіті.

— The Academy (@TheAcademy) February 5, 2020