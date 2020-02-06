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Факти / Шоу-бізнес / Кіно

Кіноакадемія випадково опублікувала список переможців Оскара 2020

У Кіноадемії вже пояснили, що у Twitter випадково потрапили результати глядачів, яким раніше запропонувати вгадати переможців премії.

3 лютого на офіційній сторінці Академії у Twitter з’явився список переможців премії Оскар 2020 – за тиждень до офіційного нагородження.

Згідно з опублікованою таблицею, Найкращим фільмом року визнана корейська картина Пон Чжун Хо Паразити, Найкращим режисером став Сем Мендес (1917), а в номінаціях Найкращий актор та актриса перемога дісталася Хоакіну Феніксу (Джокер) та Рене Зеллвегер (Джуді).

Читайте: Оскар 2020: де і о котрій дивитися онлайн-трансляцію

Найкращими акторами другого плану стали Бред Пітт (Одного разу…в Голлівуді) та Лора Дерн (Шлюбна історія). Найкращий оригінальний сценарій у Паразитів, а адаптований – у Кролика Джоджо. Найкраща операторська робота – 1917, найкращий мультфільм – Клаус, Найкращий іноземний фільм – Паразити, документальний – Для Сами.

Оскар 2020: Кіноакадемія випадково злила список переможців Оскар 2020

Пост швидко видалили і опублікували твіт з поясненням:

Ми хотіли, щоб фанати в Twitter зробили власні прогнози і поділилися. І багато хто з вас це вже зробив! Через збій у Twitter деякі вирішили, що переможці  були опубліковані в нашому акаунті. Це не так. Зараз помилка виправлена. І в неділю ми розповімо, кого вибрали.

Дійсно, напередодні Кіноакадемія запустила в соцмережах флешмоб, в якому попросила користувачів поділитися своїми прогнозами щодо майбутніх переможців Оскара 2020.

До речі, букмекери оновили коефіцієнти на переможців кінопремії Оскар 2020.

Фото: IMDb

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