Оскар 2020: Кіноакадемія випадково злила список переможців Оскар 2020

У Кіноадемії вже пояснили, що у Twitter випадково потрапили результати глядачів, яким раніше запропонувати вгадати переможців премії.

3 лютого на офіційній сторінці Академії у Twitter з’явився список переможців премії Оскар 2020 – за тиждень до офіційного нагородження.

Згідно з опублікованою таблицею, Найкращим фільмом року визнана корейська картина Пон Чжун Хо Паразити, Найкращим режисером став Сем Мендес (1917), а в номінаціях Найкращий актор та актриса перемога дісталася Хоакіну Феніксу (Джокер) та Рене Зеллвегер (Джуді).

Найкращими акторами другого плану стали Бред Пітт (Одного разу…в Голлівуді) та Лора Дерн (Шлюбна історія). Найкращий оригінальний сценарій у Паразитів, а адаптований – у Кролика Джоджо. Найкраща операторська робота – 1917, найкращий мультфільм – Клаус, Найкращий іноземний фільм – Паразити, документальний – Для Сами.

Пост швидко видалили і опублікували твіт з поясненням:

We invited fans on Twitter to make and share your #Oscars predictions.

A ton of you already have!

A brief issue on Twitter made some of yours look like they came from our account.

They didn’t. This error is now resolved.

And we’ll reveal our picks on Sunday.

— The Academy (@TheAcademy) February 4, 2020