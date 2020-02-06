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Літаки: гурт KAZKA випустив пілотний саундтрек до фільму Побачення у Вегасі

Новий кліп гурту KAZKA на пісню Літаки з’явився на офіційному YouTube-каналі. Відомо, що це пілотний саундтек до кінострічки Побачення у Вегасі.

У гурті зазначають, що це композиція про справжнє кохання, яке підносить до небес.

Відео знімалось у Лас-Вегасі (США). Для учасників гурту поїздка у місто заради зйомок стала першою. Режисером кліпу став Станіслав Тіунов.

Читайте: З одягу – лише шапочка: солістка KAZKA знялася оголеною

До слова, раніше стало відомо, що український гурт KAZKA виступить на одній сцені зі світовою сенсацією зі Швейцарії – гуртом KADEBOSTANY.

Великий сольний концерт відбудеться 4 березня у столичному Палаці спорту.

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