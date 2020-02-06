Новий кліп гурту KAZKA на пісню Літаки з’явився на офіційному YouTube-каналі. Відомо, що це пілотний саундтек до кінострічки Побачення у Вегасі.
У гурті зазначають, що це композиція про справжнє кохання, яке підносить до небес.
Відео знімалось у Лас-Вегасі (США). Для учасників гурту поїздка у місто заради зйомок стала першою. Режисером кліпу став Станіслав Тіунов.
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До слова, раніше стало відомо, що український гурт KAZKA виступить на одній сцені зі світовою сенсацією зі Швейцарії – гуртом KADEBOSTANY.
Великий сольний концерт відбудеться 4 березня у столичному Палаці спорту.
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